Risoluzione dell’Attacco Informatico presso l’ASM di Matera

Maurizio Friolo, Commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, ha pubblicamente ringraziato Francesco Sperandeo, Robert Biagio Pappalardo e Fernando De Pace del Servizio Operazioni dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), insieme al personale dell’Unità Operativa Complessa Innovazioni Tecnologiche dell’ASM, per il loro fondamentale contributo nel superare le difficoltà legate a un grave attacco informatico avvenuto il 28 gennaio. Dopo dodici giorni di intensi sforzi, il team ha completato con successo il suo lavoro a Matera, ripristinando la piena funzionalità del sistema informatico.

Il Commissario ha evidenziato la gravità dell’incidente, che ha rischiato di compromettere i servizi sanitari essenziali, in un momento già critico per l’ente, impegnato in un percorso di miglioramento e rinnovamento. L’intervento tempestivo dell’ACN e del personale dell’ASM è stato riconosciuto come un modello di eccellenza, professionalità e impegno. Friolo ha inoltre ringraziato gli utenti per la loro pazienza e comprensione di fronte alle difficoltà riscontrate.