Un 20enne di Tito arrestato per stalking

Un uomo di Tito, in Basilicata, è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di atti persecutori nei confronti della sua ex partner. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, il giovane avrebbe perseguitato la donna per anni con minacce, aggressioni e persino l’invio di messaggi di morte e immagini di una pistola via chat.

La donna, esasperata dalla situazione, ha finalmente denunciato l’uomo ai Carabinieri di Potenza, facendo scattare l’intervento immediato previsto dal “Codice rosso” per contrastare la violenza di genere.

Nel corso della perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno trovato una pistola giocattolo in possesso del 20enne.

A seguito dell’arresto, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Potenza ha convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti del giovane il divieto di avvicinamento alla ex compagna e l’applicazione del braccialetto elettronico.

Questo caso rappresenta un monito importante contro la violenza di genere e sottolinea l’importanza di denunciare qualsiasi forma di abuso alle forze dell’ordine.