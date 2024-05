Problemi di parcheggio all’ospedale di Lagonegro, la denuncia della Fials di Potenza

Giuseppe Costanzo, il 27 febbraio 2024, aveva già sollevato la questione riguardante l’assenza di badge per l’accesso al parcheggio interno. Questa mancanza costringe i dipendenti, soprattutto i nuovi assunti, a optare per parcheggi esterni a pagamento. Tale situazione non solo comporta un onere economico ingiusto, ma ha un impatto negativo sulla tranquillità e il benessere del personale, che si vede privato di un diritto fondamentale: l’accesso equo e adeguato alle infrastrutture ospedaliere.

La situazione attuale è insostenibile e richiede un intervento rapido che dimostri rispetto per le esigenze del personale e garantisca che ogni lavoratore possa operare in un ambiente sereno e sicuro. Giuseppe Costanzo afferma che la Fials non si arrenderà finché non saranno adottate misure adeguate per risolvere questo problema.