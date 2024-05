È ufficiale: i Nomadi e lo storico frontman Danilo Sacco tornano a collaborare!

L’annuncio è stato dato dalla band stessa sui propri social media, con un’intervista di Beppe Carletti, tastierista e cofondatore del gruppo.

Sacco, voce dei Nomadi dal 1990 al 2016, aveva lasciato la band dopo alcuni contrasti interni. Ma ora, come si evince dall’intervista, le incomprensioni sono state superate e i due sono pronti a tornare a suonare insieme.

Ancora non sono stati annunciati concerti o date ufficiali, ma la reunion è sicuramente una grande notizia per i fan dei Nomadi. La band, che vanta una carriera di oltre 60 anni, è ancora molto amata dal pubblico e i successi di Sacco come frontman sono indimenticabili.

Non resta che attendere per scoprire cosa riserverà il futuro ai Nomadi e a Danilo Sacco. Nel frattempo, possiamo goderci la loro musica e rivivere i loro più grandi successi.