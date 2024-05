Coppa del mondo di scherma: Palumbo d’oro con l’Italia

Le fiorettiste italiane, tra cui la lucana Francesca Palumbo, hanno trionfato nella tappa di Hong Kong della Coppa del Mondo di Scherma, salendo sul gradino più alto del podio.

Un dominio quasi totale: il quartetto azzurro, composto da Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi, ha dominato la gara fin dalle prime stoccate, battendo Singapore, Polonia e Ucraina con punteggi netti.

Vittoria in finale contro la Francia: nell’ultima sfida, le fiorettiste italiane hanno affrontato la Francia, imponendosi con un convincente 45-30. Si tratta della seconda vittoria consecutiva per le azzurre dopo il trionfo a Tbilisi due settimane fa.

Un successo che conferma la leadership italiana: questo nuovo oro consolida la posizione dell’Italia nel ranking mondiale di fioretto femminile, dimostrando ancora una volta l’eccellenza delle nostre atlete in questa disciplina.

Un motivo di orgoglio per la Basilicata: la vittoria di Francesca Palumbo, originaria di Potenza, rappresenta un motivo di grande orgoglio per la sua regione e per l’intero Paese.