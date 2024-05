Potenza: Un uomo ai domiciliari tenta di sfondare la porta d’ingresso della casa del fratello e viene arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Potenza hanno fermato un individuo che tentava di irrompere con violenza nell’abitazione del fratello, minacciandolo di morte. Questi eventi risalgono alla notte tra sabato 4 e domenica 5 maggio. Il fratello ha chiamato il 112, il Numero Unico di emergenza, per chiedere aiuto. Quando i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile sono arrivati sul posto, hanno colto sul fatto un uomo di 45 anni mentre danneggiava la porta d’ingresso. Dopo essere stato arrestato per violenza privata e violazione di domicilio, è stato prima portato in carcere e successivamente messo agli arresti domiciliari.