Fondazione FareFuturo Senise, sbloccare il commissariamento della sezione FDI di Senise

Fondazione FareFutura esprime crescente preoccupazione riguardo ai continui ritardi anche in seguito a ripetute segnalazioni, per sbloccare il commissariamento della sezione FDI di Senise, il partito che sentiamo più vicino alle nostre idee.

La Fondazione di Senise che da tempo si batte contro la marginalità delle aree periferiche, è profondamente delusa dalla mancanza di attenzione verso una sezione ferma da mesi e che noi riteniamo utile e indispensabile il riavvio della stessa in tempi utili, per rilanciare la politica delle nostre aree interne che spesso viene ignorata, in particolar modo in questa crisi sociale che non conosce precedenti.

Questi politici non fanno niente e hanno dimostrato di non aver nessuno interesse, anche verso coloro i quali fanno politica e si battono ogni giorno contro la marginalità di questo territorio abbandonato e lasciato solo con le sue emergenze, tanto dopo, chiederanno con la loro abituale ipocrisia, il voto al momento opportuno. La Fondazione si oppone a questo modo scellerato di fare politica perché si sente più forte dei nostri valori per cui anche nelle difficoltà che ci hanno collocato, intende portare avanti con forza e decisione le istanze provenienti da un territorio marginalizzato nel tempo, ma che per fortuna, è rappresentato da una classe politica che è quella degli aderenti l’associazione, che non ha mai mollato, per cui chi governa farebbe bene a tenerne conto.

Giovanni Lonetti , FONDAZIONE – Fare futuro – Sede territoriale di SENISE