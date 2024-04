Elezioni Regionali 2024, Forza Italia Giovani: noi centrali nella stesura del programma elettorale della coalizione di centrodestra

Forza Italia Giovani Basilicata esprime soddisfazione per il programma elettorale regionale della coalizione di centrodestra.

Il movimento giovanile di Forza Italia Basilicata è risultato determinante nella stesura del documento programmatico, in quanto le proposte avanzate nelle scorse settimane sono state accolte positivamente e recepite all’interno dell’agenda politica.

Il contributo apportato, non è altro che il frutto di una sintesi delle varie istanze sollevate dalla società civile giovanile, con il fine di rafforzare sempre più quel filo conduttore che vi è tra i giovani e la politica.

Nel concreto, ci siamo concentrati su università e lavoro. Abbiamo insistito sulla necessità di un rafforzamento del ruolo dell’Università e dei centri di ricerca, con attività di orientamento ed implementazione dei “career services”, per introdurre gli studenti nel mondo del lavoro, e abbiamo insistito anche sulla necessità di aumentare l’interesse, migliorare la comunicazione e la collaborazione nei diversi ambiti, attuando protocolli d’intesa con Università di rilievo nazionale.

Per quanto concerne il lavoro e l’occupazione giovanile, la coalizione ha recepito la nostra istanza relativa all’imprenditorialità giovanile, che va sostenuta con l’attuazione di misure ad hoc per consentire a ragazze e ragazzi di concretizzare le proprie idee nella cornice lucana.

Inoltre, abbiamo chiesto di porre l’attenzione sul problema degli idonei non vincitori nei concorsi pubblici della pubblica amministrazione.

Come movimento giovanile, dunque, non ci resta che esprimere orgoglio e soddisfazione per aver contribuito attivamente ai lavori.

Ancora una volta, il Presidente Vito Bardi si dimostra sensibile e attento a quelle che sono le priorità per i giovani lucani.

Il Coordinamento di Forza Italia Giovani Basilicata