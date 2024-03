La felicità è una cosa semplice, ma serve una strategia

Strategie concrete di felicità”: sono quelle che saranno portate in scena il prossimo 20 marzo al Forum di Assago nella Giornata Mondiale della Felicità, nel grande evento gratuito ‘Happiness on tour’ ideato e organizzato dalla fondazione della Felicità di Walter Rolfo, che ha già organizzato un tour di 6 tappe nei palazzetti per spiegare che essere felici si può.

“L’Onu chiede alle nazioni di organizzare eventi nella giornata mondiale della felicità per propagarla” dice Rolfo all’ANSA, spiegando che a Milano sono attese 20mila persone per le due sessioni, entrambe gratuite, di mattina e sera.

La prima è tutta riservata alle scuole perché “il suicidio per gli under 20 è la prima causa di morte dopo gli incidenti stradali, per questo – spiega Rolfo – la nostra idea è quella di dare strategie concrete di felicità.

Non a caso io sono ingegnere e psicologo e tengo un corso di ingegneria della felicità al Politecnico. Come si allena il fiato con la corsa, si possono allenare anche sorriso ed empatia”.

E sono le emozioni le chiavi più semplici per veicolare messaggi: per questo sul palco del Forum saliranno, tutti a titolo gratuito, ospiti come Amalia Ercoli Finzi, la scienziata e ingegnera aerospaziale nota come “La Signora delle Comete”, tra le personalità più importanti al mondo nel campo delle scienze e tecnologie aerospaziali, ma anche la cantante Clara, che parlerà dell’ansia prima di ogni esibizione, e Raul Cremona, che ricorderà quando faceva vari lavori per potersi esibire allo Zelig e coltivare il sogno di diventare anche un comico.

Ogni ospite sul palco darà voce a uno dei superpoteri necessari per una vita felice, illustrati nel libro “Codice della felicità” di Pasquale Acampora, Walter Rolfo e Alessandro Patti. “Il libro parte da una domanda: per chi ti alzi al mattino? Sei felice quando hai una passione, un sogno, un obiettivo, credi nell’impossibile e hai resilienza.

Un concetto che vale per tutti, dal giornalista che va al lavoro per dare una versione imparziale dei fatti e metterla a disposizione dei lettori al panettiere che sa che il suo pane sarà al centro della tavola, non sarà solo cibo ma odore di casa”.

Illusionisti, formatori, mental coach, manager di aziende, docenti e tanti altri ospiti ne parleranno al forum di Assago, nell’evento motivazionale gratuito patrocinato dalla Regione Lombardia e dal Comune di Milano.

ANSA