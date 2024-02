Intervento della Protezione Civile e dei Servizi Comunali a Potenza a causa del maltempo

Squadre operative impegnate nel monitoraggio e nell’assistenza dopo le forti piogge.

Un’ondata di maltempo si è abbattuta dalla nottata sul Capoluogo di Regione Lucano. La situazione è continuamente monitorata dagli uomini delle Forza dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, del Comune e della Protezione Civile.

Si registrano allagamenti nella zona bassa della città in particolare vicino alle sponde del Basento. Le previsioni danno pioggia battente per tutta la giornata del 29 febbraio, con un miglioramento per la giornata di domani

Le squadre stanno operando su tutto il territorio comunale per individuare eventuali criticità, monitorare i corsi d’acqua e offrire supporto ai cittadini colpiti dal maltempo.

Questa rapida risposta è finalizzata a prevenire situazioni pericolose e a garantire la sicurezza e il benessere della comunità in un momento di avversità climatica.