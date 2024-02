I risultati del progetto FitoConsult per la qualificazione della filiera Peperoni di Senise IGP

Si svolgerà nella sala consigliare di Senise, martedì 27 febbraio, l’incontro tecnico “Peperoni di Senise IGP, i risultati del progetto FitoConsult per la qualificazione della filiera”. FitoConsult è il servizio di CONsulenza FITOsanitaria dell’ALSIA per le aziende agricole lucane, attivo da tre anni.

Sono previsti gli interventi di Enrico Fanelli – Presidente del Consorzio di tutela dei Peperoni di Senise, di Marcella Illiano, Pasquale D. Grieco, Arturo Caponero ed Emanuele Scalcione – ALSIA, di Donatella Battaglia, Vincenzo Trotta – SAFE Università degli Studi della Basilicata e di Vincenzo Candido – DiCEM Università degli Studi della Basilicata.

Saranno trattati diversi argomenti: la qualificazione della filiera a IGP, la gestione agronomica, irrigua e fitorsanitaria.

In particolare si parlerà dell’insetto Drosophila suzukii, una nuova avversità per i peperoni nel Senisese, che colpisce sia in campo che durante la fase di essiccazione.

Seguirà una discussione. A concludere sarà il direttore dell’ALSIA prof. Aniello Crescenzi.

E’ gradita la pre-iscrizione cliccando sul pulsante in basso “Iscriviti“.

