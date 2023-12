SENISE : acceso ieri 08 Dicembre l’Albero del Crusco per la Ricerca AIL

Ieri 08 Dicembre giorno dell’Immacolata Concezione e del tradizionale avvio delle festività natalizie è stato accesso alla fine della celebrazione della santa messa l’Albero del Crusco per la Ricerca AIL sulla parte laterale della Chiesa di San Francesco d’Assisi, dopo la benedizione del parroco Don Giovanni Lopinto ha preso la parola la sig.ra Maria Rossi, referente Ail del territorio, ha spiegato che “la terra ci dà vita.

I frutti della terra rappresentano le nostre radici, la nostra vita, in ricordo dei nostri avi che partivano dalla loro terra. Per questo il peperone”. Maria ha fatto l’albero per chi ha lottato, per chi lotta, per chi non c’è più.

Solo la ricerca può aiutarci. Lei stessa è qui grazie all’Ail, grazie alla ricerca e ne è testimonianza. Vent’anni fa non era come oggi, molte cose sono cambiate.

I familiari dei malati erano più soli, non avevano luoghi che li accogliessero, oggi esistono le case Ail per ospitare pazienti in day hospital e familiari dei ricoverati.

Maria crede nella ricerca e va avanti con le sue 4 F: fede, fiducia, forza e famiglia. E proprio alla sua famiglia va la sua gratitudine. Come ringrazia tutto il gruppo Ail che la supporta sempre.

La sezione Ail di Potenza è stata fondata nel 1995, per volontà e passione del Dott. Francesco Ricciuti, già Primario del reparto di Ematologia di codesta Azienda Ospedaliera, scomparso 11 anni fa.

Maria ha ricordato lui e ha ricordato l’attuale e costante impegno del dottor Michele Pizzuti, primario del reparto di Ematologia del San Carlo.