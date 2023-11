Masiello: ‘Diaz tra le favorite, ma possiamo giocarcela con tutti’

“E’ stata una settimana positiva anche se non abbiamo modo di lavorare tanto quanto vorrei. Abbiamo curato ogni dettaglio nel tempo che era a nostra disposizione cercando sempre di inserire cose nuove: la squadra nella sfortunata trasferta di Casali del Manco ha risposto bene applicando ciò che avevamo preparato in settimana e provate in allenamento. Questo diventa uno stimolo continuo per migliorarsi ed aggiungere sempre qualcosa in più nel nostro playbook. La squadra è in salute e vive un buon periodo. Sono convinto che al completo possiamo fare meglio di una salvezza che resta, comunque, l’obiettivo sulla quale ci concentriamo. Molto dipende da noi, dai nostri giovani e da come riusciremo a correggere degli errori che poi condizionano le nostre gare, così com’è avvenuto nella trasferta calabrese. Dobbiamo ancora trovare il nostro giusto equilibrio. Per questi motivi, alla mia squadra chiedo piedi per terra e occhi sognanti”.

Un pensiero sulla DIAZ Bisceglie:

“Gli addetti ai lavori l’hanno sempre dichiarata una delle super favorite alla vittoria del campionato. Formazione allenata da un tecnico di valore che ha rinnovato l’organico prendendo diversi giocatori dalla serie A2 e dalla B. Avversario forte e temibile che vuol recitare un ruolo da protagonista. Onestamente, è una squadra che conosco abbastanza bene nelle individualità ma per niente a livello collettivo, visto che delle prime tre gare non vi è traccia a livello video. Detto questo, con la giusta riverenza verso una squadra a punteggio pieno, siamo una squadra che se va in campo con la giusta “connection” di gruppo, dove ognuno dà il proprio contributo valorizzando quello degli altri, può giocarsela davvero con tutti, con un occhio sempre all’umiltà e uno all’ambizione”.