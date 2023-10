Israele, aperto il valico di Rafah fra Gaza ed Egitto

L’ambasciatore israeliano all’Onu, Gilad Erdan, è intervenuto in seguito alle parole del presidente americano Joe Biden, che in un’intervista al programma tv ’60 Minutes’ della Cbs ha affermato che una occupazione di Gaza sarebbe “un grave errore”.

“Non abbiamo alcun interesse ad occupare Gaza o a restarci, ma poiché stiamo lottando per la nostra sopravvivenza e l’unico modo – come ha definito lo stesso presidente Usa – è annientare Hamas, dovremo fare tutto il necessario per distruggere il loro potenziale”, ha detto l’ambasciatore israeliano alla giornalista Kaitlan Collins della Cnn.

Il presidente americano Joe Biden ritiene che un’occupazione israeliana di Gaza sarebbe “un grosso errore”, affermando al programma tv ’60 Minutes’ che Hamas non rappresenta tutti i palestinesi.

Lo riporta il Washington Post, anticipando i contenuti di un’intervista al presidente Usa che andrà in onda tra poco.

“Penso che sarebbe un grosso errore”, afferma Biden in risposta a una domanda del giornalista Scott Pelley sulla Cbs. “Hamas e gli elementi estremi di Hamas non rappresentano tutto il popolo palestinese”, spiega il presidente Usa.

Biden ribadisce che Hamas deve essere completamente eliminato, ma che deve esserci anche una strada verso uno Stato palestinese.

Il presidente afferma che non pensa tuttavia che Israele perseguirà questa strada in questo momento. “Ma credo che” lo Stato ebraico “capisca che una parte significativa del popolo palestinese non condivide le opinioni di Hamas e Hezbollah”, aggiunge il presidente americano a ’60 Minutes’.

Il presidente americano Joe Biden ha condannato l’omicidio del bambino musulmano di sei anni accoltellato vicino a Chicago, denunciando questo “orribile atto di odio” che secondo la polizia Usa è legato alla guerra tra Israele e Hamas. Il bambino è stato raggiunto da 26 coltellate ed è morto in ospedale.

Si prevede che la madre, 32 anni, sopravvivrà, secondo una dichiarazione dell’ufficio dello sceriffo della contea di Will nell’Illinois, che ha descritto l’attacco come “atroce”. In una dichiarazione, Biden ha confermato che la donna era la madre del ragazzo e ha detto che la loro “famiglia musulmana palestinese è venuta in America alla ricerca di ciò che tutti noi cerchiamo: un rifugio per vivere, imparare e pregare in pace.

Questo orribile atto di odio non ha posto in America e va contro i nostri valori fondamentali: la libertà di pregare senza paura, la libertà di credere e la libertà di essere”, ha aggiunto il presidente americano.

Rispondendo alla domanda se sia giunto il momento di un cessate il fuoco in Medio Oriente, il presidente americano Joe Biden afferma che c’è una “differenza fondamentale” tra gli israeliani uccisi nell’attacco di Hamas e i palestinesi uccisi nel contrattacco di Israele.

Lo Stato ebraico “sta dando la caccia a un gruppo di persone che hanno commesso una barbarie tanto grave quanto l’Olocausto – spiega Biden -.

E quindi penso che Israele debba rispondere. Devono attaccare Hamas. Hamas è un branco di codardi. Si nascondono dietro i civili. Mettono i loro quartieri generali dove ci sono i civili, gli edifici e cose simili. Ma sono sicuro che gli israeliani faranno tutto ciò che è in loro potere per evitare l’uccisione di civili innocenti”.

Il presidente americano Joe Biden ribadisce che non ci sono “prove chiare” del coinvolgimento dell’Iran nell’attacco di Hamas contro Israele, confermando quanto detto dai funzionari Usa la scorsa settimana.

In un’intervista al programma tv ’60 Minutes’ della Cbs, Biden afferma che “l’Iran sostiene costantemente Hamas e Hezbollah, ma del fatto se abbiano avuto preconoscenza o aiutato a pianificare l’attacco non ci sono prove al momento”.

Funzionari statunitensi e israeliani stanno intanto discutendo la possibilità di una prossima visita in Israele del presidente americano Joe Biden su invito del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, scrive la Reuters sul suo sito web, citando una fonte vicina al dossier.

Anche il sito americano di informazione Axios scrive che Israele e gli Stati Uniti stanno discutendo di una possibile visita del presidente Usa in Israele “alla fine della settimana”, citando tre funzionari israeliani e statunitensi.

La Casa Bianca da parte sua si limita a sottolineare che non ha annunci da comunicare su nuovi viaggi del presidente, riferisce il Times of Israel.

