WhatsApp si aggiorna, stesso numero su quattro smartphone

Meta ha lanciato da qualche ora un nuovo aggiornamento per WhatsApp che consente di usare lo stesso numero su quattro smartphone, è possibile sia su Android sia su iOs.

L’annuncio è arrivato con un post su Facebook di Mark Zuckerberg, la funzionalità era già attiva per sfruttare il ‘multi-dispositivo’ su computer e tablet ma si attendeva ancora il supporto agli smartphone.

In questo modo, ogni utente può duplicare il suo account unico su altri telefonini, per visualizzare le stesse chat e contenuti multimediali.

WhatsApp garantisce che ciascuno smartphone collegato all’account potrà vantare la crittografia end-to-end, ossia la stessa che già protegge i messaggi, foto e video, sul primo dispositivo.

Per aggiungere un nuovo smartphone sarà sufficiente andare sulle impostazioni dell’app, poi alla voce ‘dispositivi collegati’ e toccare ‘collega un dispositivo’, per poi inquadrare il codice visualizzato sul display del primo telefono con il cellulare aggiuntivo. In alternativa, si può inserire il proprio numero di telefono su WhatsApp Web per ricevere un codice monouso da usare per collegare l’altro dispositivo.

Nonostante la duplicazione del numero, Meta spiega che i diversi dispositivi associati verranno sempre considerati come secondari.

Questo implicherà che lo smartphone principale dovrà essere online almeno una volta ogni 30 giorni per mantenere operativi i dispositivi collegati, altrimenti l’account verrà temporaneamente bloccato per inattività.

ANSA