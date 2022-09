Ecomondo 2022: Studio Analisi Chimiche e Ambientali SRL del dott. Pierpaolo Capece sarà presente a Rimini come impresa smart lucana

Ecomondo è l’evento di riferimento in Europa e nel Mediterraneo per l’innovazione tecnologica e industriale nel settore della green and circular economy nel quadro del NGEU. Una fiera internazionale con un format innovativo che unisce in un’unica piattaforma tutti i settori a supporto della transizione ecologica: servizi e soluzioni integrate per la valorizzazione dei rifiuti in risorse, ciclo idrico integrato, bonifiche e rigenerazione dei suoli, energie rinnovabili, e‑scienza energetica, mobilità ed infrastrutture green, modelli di economia circolare e di salvaguardia delle risorse naturali per uno sviluppo sostenibile.

Quest’anno il 25° anniversario della “Fiera Green” per eccellenza si terrà, come di consueto, nel complesso fieristico di Rimini dal 8 all’11 novembre. A partecipare come realtà lucana di settore nell’ambito dei laboratori di analisi chimiche, ci sarà l’azienda lucana Studio Analisi Chimiche e Ambientali SRL del dott. Pierpaolo Capece che ha sede operativa in Val Basento, in pieno territorio pisticcese. Con questo evento internazionale si chiude quindi un cerchio dopo il successo ottenuto il 29 Giugno 2022 quando in occasione del premio “Industria Smart – L’eccellenza delle idee” organizzato dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Matera, l’azienda stessa fu premiata solennemente (come unica in Italia) per il metodo di prova accreditato ACCREDIA per la ricerca dei metalli pesanti nel sangue e nelle urine.

Ecomondo 2022 sarà indubbiamente una vetrina prestigiosa in quanto dichiaratamente ospiterà convegni, dibattiti e spazi di confronto sulle tendenze tecnologiche del futuro, la strategia nazionale di implementazione dell’economia circolare e un focus sullo stato dell’arte e l’avanzamento dei progetti nel quadro del PNRR. Il tutto diviso in settori quali Rifiuti e Risorse, Bioeconomia Circolare, Water Monitoring, Bonifica, Rischio Idrogeologico e Key Energy in generale. A proposito di Key Energy (che merita menzione particolare), questo evento si presenta come il punto di riferimento internazionale per favorire e accelerare il processo di diffusione delle energie rinnovabili.

Con una vetrina completa di tecnologia, soluzioni e servizi in grado di guidare la transizione energetica, Key Energy è hub di confronto, di nuove opportunità, di discussione e aggiornamento sull’intera gamma delle rinnovabili: dall’efficienza energetica alle smart city, dalle fonti rinnovabili alla mobilità sostenibile. La sfida si presenta affascinante. L’augurio è quello di essere all’altezza come azienda in generale, come territorio locale e come intero comparto industriale.

Studio Analisi Chimiche e Ambientali SRL

Ecomondo 2022 – Rimini (RN) 8-11 Novembre 2022

Padiglione/Hall D2 – Stand 052

Referenti in fiera:

Dott. Pierpaolo Capece

Dott.ssa Maria Teresa Dabraio

Dott.ssa Marianna Capece

Dott. Cosmiano Cataldo