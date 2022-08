Presentazione calendario Estate Laurenzanese 2022

Tra storia, tradizioni, musica, cultura, eventi. Questi i temi toccati dal Comune di Laurenzana all’interno del nuovo cartellone dell’Estate Laurenzanese 2022.

Un totale di 26 eventi che si andranno a denocciolare quasi tutti i giorni da agosto a settembre ivi inclusi i già svolti: Palio Carmelitano, Concerto Lirico – La pietà popolare in Basilicata ed “Estate in gioco” – Intrattenimento per bambini.

Tante le associazioni e gli enti che hanno aderito al cartellone che l’Amministrazione ha voluto costruire per questa rovente estate 2022, su tutte la Pro Loco Universitas Laurentianae, l’Associazione Palio Carmelitano di Laurenzana, Gli Amici delle Muse e delle Arti, l’Associazione Naturalmente, l’Associazione Teatrale A.T.E.N.A., il CEAS “La quercia di Fra’ Egidio”, l’Associazione “I.A.N.G.”, la Parrocchia e Comitato Feste Beata Vergine del Carmelo di Laurenzana, Imundo Service, il Circolo ARCI di Laurenzana e l’ASD Laurenzana Calcio.

Le iniziative e gli spettacoli sono rivolti a tutte le fasce di età e spaziano su temi più diversi quali musica, teatro, rappresentazioni, spettacoli aerei ed itineranti, tornei di calcio ecc.

Un cartellone dalla particolare rilevanza culturale quello che l’Amministrazione Comunale ha deciso di mettere in campo e che ben si inserisce nel solco che prenderà forma nel corso di questa estate 2022 che si prospetta all’insegna di una sostanziale riscoperta di una città che ha ancora tanto da raccontare.

5 AGOSTO – Presentazione del volume

“IL PETROLIO DI ALARICO” di Rocco Donato Alberti

– Ore 19.00 Sala Consiliare (A cura “Amministrazione Comunale”)

– Ore 21.30 Piazza Comodo Serata musicale (A cura “Pro Loco Universitas Laurentiane”)

6 AGOSTO – “R…Estate Ragazzi” – Intrattenimento per ragazzi

– Dalle 17 alle 20 in Piazza Salvatore Urga (A cura “Pro Loco Universitas Laurentiane”)

– Dalle 20.00 Esposizione auto d’epoca Corso Cavour, Corso Garibaldi, Via Roma (A cura “Pro Loco Universitas Laurentiane”)

7 AGOSTO – “Festa degli scout”

– Dalle ore 10.00, Acqua della Pietra (A cura “Pro Loco Universitas Laurentiane”)

– Ore 19.00 Sala Consiliare Presentazione del volume ” IL VIANDANTE” di Domenico Lauria accompagnata dallo spettacolo di Magic Maury (A cura “Amministrazione Comunale”)

9 AGOSTO – Presentazione del volume “IL CORAGGIO DELLA FELICITA’ di Loredana Scaiano.

– Ore 19.00 Sala Consiliare Dialoghi con l’autrice. (A cura “Amministrazione Comunale”)

– Ore 21,30 in Piazza Salvatore Urga “Naturalmente” balliamo tutti insieme: balli di gruppo e baby dance (A cura Ass. “Naturalmente”‘)

10 AGOSTO – I° Cicloturistica della Val Camastra.

– Ore 9,00 zona Castello, aperitivo di benvenuto. (A cura “Amministrazione Comunale”)

– Ore 21.30 Piazza Salvatore Urga “Storie di mezzo agosto” – Spettacolo teatrale (A cura “A.T.E.N.A. Associazione teatrale)

11 AGOSTO – “Una notte per Egidio”.

– Dalle ore 20,00 a partire dal Convento di Santa Maria delle Nevi. Passeggiata notturna, presentazione autobiografia Carmine Crocco, le canzoni di Battisti e spettacoli aerei. (A cura “CEAS La Quercia di Fra’ Egidio”)

12 AGOSTO – Percorso gastronomico: PATATE RIPIENE e NUGLIA di LAURENZANA.

– Dalle 21.30, con intrattenimento musicale da Largo Cavallerizza a proseguire verso il Castello. (A cura “Associazione Palio Carmelitano di Laurenzana”)

13 AGOSTO – “Caccia al tesoro”

– Dalle ore 10.00, ritrovo in P.zza Salvatore Urga e per tutte le strade del paese. (A cura Ass. “I.A.N.G.”)

– ore 21,30 Largo Fiera – “La Lana e L’Amianto” – Tributo a Rino Gaetano – (A cura “Pro Loco Universitas Laurentiane”)

14 AGOSTO – Festività di Ringraziamento Beata Vergine del Monte Carmelo (A cura “Parrocchia e Comitato feste B.V. Del Carmelo di Laurenzana)

15 AGOSTO – “Riaccendo quel microfono spento nel “94” Acqua della Pietra (A cura “Imundo Service”)

17 AGOSTO – “CARNEVALE ESTIVO”

– Dalle 18 Largo fiera, Corso Cavour, Corso Garibaldi, Via Roma e Piazza Salvatore Urga. (A cura “Circolo ARCI di Laurenzana”)

18 AGOSTO – “Laurenzana 1809, il Brigante Taccone” – Spettacolo itinerante

– Dalle ore 20.00 nel Borgo Antico (Chiesa Madre, Castello, Piazza Asselta e Piazza Comodo) – (A cura “Pro Loco Universitas Laurentiane”)

22 AGOSTO – Raff Ferrari Piano Solo

– Ore 23,00 Castello Medioevale (A cura “Pro Loco Universitas Laurentiane”

27-28 AGOSTO – Torneo di Calcio a 11

– Dalle ore 18.00 (A cura “ASD Laurenzana calcio”)

2-3 SETTEMBRE – Torneo calcio a 5 Under 14 maschile e femminile

– Dalle ore 18:00 (A cura “ASD Laurenzana calcio”)