Da venerdì 18 febbraio arriva in radio il nuovo singolo di ERIS “6 VERSOS” feat. ELY, disponibile in digitale (Incisi Records), una canzone d’amore, intensa e passionale con sonorità latine, tipiche del Reggaeton.

«La distanza è da sempre definita come uno spazio che separa due luoghi o due persone – afferma Eris – il tempo al contrario aiuta a mitigare le distanze lasciando, però, il cuore ancora in sussulto. ‘6 Versos’ racconta di due vite separate, legate fra loro da un unico sentimento: l’amore.

Nonostante la lontananza, il desiderio continua ad essere talmente intenso da non poter far a meno l’uno dell’altra. Delle volte, però, bisogna accettare la realtà così com’è imparando da essa che, in fondo, anche un ricordo passato può lasciare piacevoli sensazioni.»

Eris Ernesto Castro Molina è nato il 21 Aprile 1991 nella città di Marianao, Habana- Cuba. Già nella sua prima infanzia scopre la passione per la musica, tanto che a 12 anni partecipa al suo primo casting alla scuola di musica ”A. G. Caturla” di Cuba.

In questo periodo venne soprannominato, dai suoi amici, “El sinsonte” poiché camminava per strada cantando a squarciagola canzoni dei grandi artisti. Inizia scrivendo poesie, ma solo dopo la fine di una lunga storia d’amore, compone la sua prima canzone ispirandosi proprio a questo tema.

Nel 2014, all’età di 23 anni, decide di trasferirsi in Italia raggiungendo sua madre e sua sorella. Parte con l’idea di trionfare nella musica e sfruttare il suo dono per la scrittura. In Italia si fa subito notare come eccellente ballerino e da lì inizia a fare molti spettacoli entrando a far parte di noti format da discoteca.

Si crea negli anni un nome ed una identità come Eris il ballerino. Ma la sua vera passione per il canto e la scrittura è sempre dietro l’angolo.

Da lì a poco, entra nel roster artisti di Incisi Records, dove nasce “Sigueme”, singolo che lo lancia finalmente e ufficialmente nelle radio italiane riscuotendo un notevole successo tra pubblico e critica.

A Giugno 2021 pubblica il singolo “Reggaeton Salvaje” distribuito da Universal Music. Notevole è il successo del videoclip che vede Eris lanciarsi con un paracadute da più di 4000 metri di altezza.

A novembre dello stesso anno esce “Dance”, distribuito da Believe, catapultando il suo pubblico in discoteca. Il 18 Febbraio 2022 intraprende una collaborazione con l’artista statunitense Elizabeth Ferreiro Fernandez in arte Ely lanciando il suo nuovo singolo “6 Versos”.