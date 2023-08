Miley Cyrus torna con il singolo Used to be young

È uscito Used to be young (Columbia/Sony Music), il nuovo singolo di Miley Cyrus, l’artista multiplatino tra le più influenti nella cultura pop mondiale.

Online anche il videoclip.

“Questa canzone parla di onorare chi siamo stati, di amare chi siamo e di celebrare chi diventeremo. Mi sento orgogliosa quando rifletto sul mio passato e ottimista quando penso al futuro – ha detto Miley Cyrus parlando del nuovo brano -.

Sono grata ai miei fedelissimi fan che ogni giorno trasformano i miei sogni in realtà. Vi sono sinceramente riconoscente per il vostro costante sostegno.

Questa canzone è per voi”. In merito al videoclip, ha aggiunto: “Interpreto mia mamma da bambina e potevo vederla all’interno della telecamera utilizzando una tecnologia con cui ho trasmesso in diretta streaming con mia madre.

Così potevamo vederci e mentre lei ballava sulle note del brano mi ha fatto piangere, ridere e provare tante emozioni vere. Credo che tutto ciò faccia entrare le persone in contatto con emozioni vere, che non mi sembra riescano a venire fuori molto in questi tempi”.

Per celebrare l’uscita di Used To Be Young, Miley Cyrus ha condiviso storie e approfondimenti sulla sua vita nell’evento speciale televisivo Endless Summer Vacation: Continued (Backyard Sessions).

Una nuova versione rispetto a quella trasmessa su Disney+, con un’intervista inedita, nonché la musica del suo ultimo album Endless Summer Vacation, ed è andato in onda sulla ABC poche ore prima dell’uscita del singolo. Il nuovo speciale rivisitato è disponibile su Hulu.com.

Used To Be Young è il primo inedito di Miley Cyrus dopo l’uscita dell’album a marzo di Endless Summer Vacation, che contiene la hit certificata 2volte Platino in Italia Flowers, River e Jaded. Flowers, con 4 miliardi di streams, è la canzone che ha raggiunto più rapidamente i 500 milioni di streaming su Spotify.

Used To Be Young arriva poco prima del 10/o anniversario di Bangerz, l’album di Miley Cyrus vincitore di 3 dischi di platino che conteneva successi come Wrecking Ball, We Can’t Stop e Adore You.

Per celebrare l’anniversario, a settembre uscirà il vinile in edizione limitata con un nuovo packaging con foto inedite e la bonus track 23 con Mike WiLL Made-It.

