Torna The Phair, fiera internazionale dedicata alla fotografia

Per promuovere il patrimonio fotografico nazionale e rafforzare i rapporti con le realtà museali torinesi, The Phair ha avviato una collaborazione con la Gam Galleria Civica di Arte Moderna e Contemporanea, scegliendo di utilizzare come immagine guida di questa edizione ‘Torino, giostra Zeppelin in movimento’ (1934) di Mario Gabinio, custodita dall’Archivio Fotografico dei Musei Civici.