Recuperato un cadavere al largo di Policoro: proseguono le ricerche di tre dispersi

Un cadavere è stato rinvenuto nelle acque della costa ionica, nei pressi di Policoro.

A darne notizia è stata la Capitaneria di Porto, impegnata nelle operazioni di individuazione di altri tre uomini ancora scomparsi in mare dalla mattina di ieri.

I quattro, tutti di età compresa tra i 60 e i 70 anni, erano partiti domenica mattina dal Molo Santa Lucia di Taranto a bordo di una barca a motore di circa sette metri per praticare pesca ricreativa.

Il rientro era previsto per il primo pomeriggio, ma di loro si sono perse le tracce intorno a mezzogiorno, mentre si trovavano in navigazione nel Golfo di Taranto, in presenza di condizioni meteo avverse.

L’allarme è stato lanciato tempestivamente anche per l’assenza di contatti radio con l’imbarcazione.

Le operazioni di soccorso sono scattate immediatamente, con l’impiego di mezzi navali e aerei per il controllo dell’area, grazie all’azione congiunta della Capitaneria di Porto, della Guardia di Finanza e dell’Aeronautica Militare.

Ad aggravare la situazione, la presenza tra i dispersi di un uomo affetto da diabete, una patologia che rende ancor più urgente l’intervento dei soccorritori.

Le attività di ricerca, sotto il coordinamento della Guardia Costiera, proseguono ininterrottamente.