Lufrano: La Basilicata un luogo dove tornare, crescere e disegnare il proprio futuro.

In seguito alla recente pubblicazione dei dati della Cgia, che pongono la Basilicata al terzo posto nella classifica delle regioni italiane con la più alta perdita di giovani nell’ultimo decennio è necessario riflettere su un fenomeno che sta lentamente svuotando la nostra terra e indebolendo il nostro futuro. La crescente emigrazione giovanile spinta dalla ricerca di opportunità lavorative e da altre esigenze socio-culturali, merita una riflessione profonda sul nostro ruolo e sulle potenzialità che la Basilicata ancora non sfrutta appieno.

Personalmente, dopo aver concluso gli studi universitari a Pisa, ho deciso di intraprendere un periodo di esplorazione nelle regioni del centro-nord, non solo dal punto di vista lavorativo, ma anche culturale e sociale. Questo percorso mi ha offerto l’opportunità di riflettere profondamente su me stesso, di acquisire una comprensione più profonda del mio modo di vivere e scoprire punti di forza e debolezza della nostra terra.

Tale analisi accompagnata dalla volontà di non arrendermi e di contribuire ad un cambiamento tangibile per la nostra terra mi ha motivato a tornare e investire energia nella nostra splendida Basilicata. Inizialmente, ho deciso di dedicarmi maggiormente all’attività familiare con l’obiettivo di diversificare e aprire nuovi orizzonti di mercato, successivamente ho avviato una partita iva intraprendendo la carriera di consulente, con l’intento di offrire il mio contributo alla crescita di una microeconomia locale.

Credo con convinzione che la cosiddetta “fuga al nord” non debba rappresentare la risposta per i giovani lucani. Sarebbe importante che i giovani credessero maggiormente nel potenziale della propria terra, considerando l’opportunità di avviare nuove attività e investire nel futuro della loro comunità. È fondamentale non lasciarsi sopraffare dal senso di rassegnazione, ma sentirsi protagonisti del proprio destino, diventando artisti di sé stessi e contribuendo attivamente alla crescita e al progresso della Basilicata.

La nostra regione possiede un potenziale straordinario, ricca di risorse naturali e culturali uniche che meritano di essere valorizzate appieno. È fondamentale investire nei servizi essenziali, incentivare sempre di più la creazione di lavoro e definire una visione chiara per la Basilicata rendendola più attrattiva. Solo attraverso la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo, potremo costruire una Basilicata che non sia solo una terra di partenza, ma un luogo dove tornare, crescere e investire nel proprio futuro.

Vincenzo Lufrano

Componente Comitato Regionale Basilicata Casa Comune