Senise: inaugurato orto botanico dell’Istituto Comprensivo Nicola Sole

E’ stato inagurato questa mattina a Senise presso l’Istituto comprensivo Nicola Sole l’orto botanico.

Area riqualificata grazie al contributo dei parlamentari del Movimento 5 Stelle.

Presenti il Sindaco di Senise dott. Giuseppe Castronuovo, il Dirigente scolastico prof. avv.Francesco D’amato, Giuseppe Pennella titolare della ditta esecutrice dei lavori ed il Parlamentare dei 5 Stelle Luciano Cillis membro della Camera dei Deputati italiana, che sulla sua pagina facebook ha commentato così:

“Come vengono utilizzati i fondi delle restituzioni dei parlamentari e dei consiglieri regionali del movimento 5 stelle?

Oggi ho avuto il piacere di vederlo e toccarlo con mano a Senise, presso l’Istituto Comprensivo Nicola Sole.

Un meraviglioso orto botanico, un percorso plurimateriale ed uno spazio all’aperto per le lezioni per i ragazzi, che in questo periodo di Covid-19 è fondamentale.

Diecimila euro ben spesi, per l’educazione ambientale e la socializzazione delle nuove generazioni.