Sfila Chanel, 110 anni a colpi di tweed e colori Collezione realizzata dallo Studio stilistico, si attende Blazy

Alla vigilia dell’ingresso del nuovo direttore creativo, Matthieu Blazy, di cui vedremo la prima collezione il prossimo ottobre, lo Studio stilistico di Chanel di rue Cambon ha realizzato la nuova collezione di haute couture per la Primavera/Estate, presentata oggi a Parigi, nel Palais Galliera, tornato ad accogliere le sfilate della maison.

Una collezione che celebra anche un anniversario speciale: 110 anni dalla prima sfilata di alta moda organizzata da Gabrielle Chanel nel 1915.

Per l’occasione è stato realizzato in anteprima un video diretto da Thierry Demaizière e Alban Teurlai. Lo short film mostrava sul sito della maison l’alto artigianato della nuova collezione, svelando alcuni capi e intervistando alcune clienti celebri e ambasciatrici del marchio, come Vanessa Paradis e Marion Cotillard, che hanno raccontato il loro rapporto con Chanel.

Come scenografia della sfilata, il designer Willo Perron ha realizzato due rampe bianche a forma di doppia C che disegnavano un percorso nella forma del segno dell’infinito, come a indicare che il mito di Chanel è eterno.

La principessa Charlotte Casiraghi, tailleur Chanel capelli raccolti e trucco naturale, era seduta in prima fila tra gli ospiti.

La collezione punta sull’uso del colore. Anche se Gabrielle Chanel è stata la prima a utilizzare il nero in maniera radicale con i suoi celebri tubini, ha sempre usato i colori.

Nelle nuove proposte la palette cromatica è davvero ricca: dai pastelli alle tonalità brillanti, rosso, viola, giallo, blu navy, rosa acceso e gli immancabili nero, bianco e beige.

Tutte le sfumature più nuove per rinnovare tessuti iconici e classici, utilizzati da sempre dalla maison, come tweed, georgette, voile. In pedana si trasformano in camicie, abiti e tipici tailleur, con le classiche giacchette corte e gli shorts, oppure con le gonne con balze. Tutto molto svelto, giovanile, sbarazzino, romantico. Per questo spazio anche a molte ruches, disseminate qui e là anche sugli abiti lunghi.

Sfilano abiti double, metà di tweed e metà di tulle leggerissimo, mini dress di tweed con spalle rigide, a palloncino, oppure coperte da sovra spalloni di pelliccia, fiori utilizzati come decor, come le maxi rose di tessuto che evidenziano le spalle di abito rosa cipria, o le coloratissime applicazioni floreali che arricchiscono le cappe.

Alcuni abiti fluidi e impalpabili mettono in evidenza ricami di piume su corsetti di tulle e pizzo leggero. La sposa chiude il defilé, come da tradizione.

Indossa un mini abito leggero con gonna corta plissé e lungo strascico, abbinata a una giacca corta con fiocco. Sul capo un cappellino floreale da cui parte un lungo velo.

