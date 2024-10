State of the Art Il Nuovo Teatro Comunale di Ruvo di Puglia presenta alla stampa e al pubblico la nuova stagione 2024/2025

Spettacoli di prosa, teatro ragazzi, ospiti internazionali. E ancora, una prima regionale, una nuova rassegna tematica e tanti eventi speciali.

È davvero molto ricca e densa di contenuti la stagione 2024/2025 del Nuovo Teatro Comunale di Ruvo di Puglia, dal titolo State of the Art (lo stato dell’arte) e che sarà presentata venerdì 25 ottobre alle ore 18.00 all’interno dello stesso teatro (via S. Pertini) in occasione di una conferenza aperta a stampa, pubblico e cittadinanza.

All’incontro prenderanno parte:

· Pasquale Chieco, sindaco di Ruvo di Puglia;

· Monica Filograno, assessora alla Cultura del Comune di Ruvo di Puglia;

· Michelangelo Campanale, direttore artistico del Nuovo Teatro di Ruvo di Puglia;

· Antonella Nitti, direttrice organizzativa del Nuovo Teatro di Ruvo di Puglia;

· Katia Scarimbolo direttrice generale e responsabile dell’Aula Luna;

· Antonio Carlucci e Rosanna Stragapede, mediatori dell’Aula Luna;

· Salvatore Marci, autore, attore, regista e pedagogo;

· Paolo Gubello, drammaturgo e formatore.