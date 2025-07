Picco dell’afa sull’Italia, temporali nel weekend

Italia è ancora stretta nella morsa del caldo, con temperature altissime ovunque e l’afa che non lascia respiro.

Un caldo che scioglie l’asfalto, rende difficile la vita di alcune categorie di lavoratori, provoca black out e fa ancora vittime. Una giovane è morta dopo un malore in una palestra di Torino dove non c’era l’aria condizionata.

Il caldo ha causato un guasto elettrico costringendo la Reggia di Caserta, patrimonio dell’Unesco, a chiudere anticipatamente. Sulle terrazze del Duomo di Milano, dove mercoledì una turista si è sentita male, sarà allestito per tutta l’estate un presidio medico e ci saranno punti per la distribuzione dell’acqua.

Molto pesante anche la situazione all’estero. In Spagna si registrano oltre cento morti da sabato scorso causati dal caldo estremo. La situazione peggiore in Grecia. L’isola di Creta è devastata dagli incendi: la parte sud est è divorata dai roghi, complice il vento, e questo ha costretto all’evacuazione di residente e turisti, alcuni anche italiani.

Critica la situazione anche di alcune categorie di lavoratori: dalle fabbriche ai rider si cerca di varare norme per la tutela in caso di afa. Glovo, che aveva proposto dei bonus caldo ai ciclofattorini, fa marcia indietro e sospende gli incentivi che i sindacati avevano definito “un pericolo per la salute”. Dopo le polemiche il colosso del ‘delivery’ avvia un confronto per una trattativa con il sindacato.

Non fa caldo solo nei cantieri oggetto delle ordinanze di molte Regioni che ne hanno regolamentato l’apertura, imponendo la sospensione delle attività nelle ore torride. Sono bollenti anche le fabbriche i capannoni. Alla Relevi di Rodigo (Mantova) è stato indetto uno sciopero proprio per le temperature proibitive. La Cisl del Friuli Venezia Giulia denuncia che “nelle aziende metalmeccaniche le condizioni di lavoro sono al limite della sostenibilità, con temperature che mediamente, nelle ore più calde, si aggirano tra i 35 e i 40 gradi centigradi”.

Al limite la situazione anche per chi lavora nei campi come gli stagionali e nelle baraccopoli dove vivono in Puglia o nelle carceri, come denuncia Antigone, con condizioni di vita sempre più complicate per queste fasce che vivono già normalmente in condizioni molto precarie.

Il caldo ha sciolto anche l’asfalto creando disagi alla viabilità sull’autostrada A4 Venezia-Milano, dove gli ingressi ai caselli di Verona Sud e Verona Est sono rimasti a lungo chiusi. E in questi giorni di folli temperature persino l’Alto Adige si appresta a ricordare l’estate 2025 come quella dei record: a Bolzano si sono registrati dieci giorni con oltre 35 gradi e dieci notti con la minima di almeno 20 gradi.

Nelle prossime ore si raggiungerà il picco del caldo sul nostro Paese: le temperature schizzeranno ulteriormente fino a toccare picchi prossimi ai 40-41 gradi su alcune zone. Venerdì le città in allerta saranno 20 ma già sabato i bollini rossi scenderanno a 15.

Dal weekend infatti – annunciano i meteorologi – sono attesi violenti temporali. A rischio dunque ancora una volta i torrenti e i conseguenti allagamenti, come accaduto nei giorni scorsi a Bardonecchia. La sindaca Chiara Rossetti lancia una sorta di ultimatum al governo: “O arriveranno presto i soldi necessari per la messa in sicurezza o tratterremo l’Imu inviata a Roma. In cinque anni avremo la cifra necessaria per fare tutti i lavori”.

Picco del caldo fino a 40 gradi, poi temporali dal week-end

E’ imminente il picco del caldo africano sul nostro Paese: le temperature schizzeranno ulteriormente fino a toccare picchi prossimi ai 40-41°C su alcune zone. Dal weekend però “è atteso un pericoloso break temporalesco”. Sono le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it.

“Nel corso delle giornate di giovedì 3 e venerdì 4 luglio è attesa la fase clou del caldo intenso – afferma – Vista l’origine delle masse d’aria, ovvero l’interno del Deserto del Sahara, le temperature si porteranno ben oltre le medie climatiche con punte massime sopra i 37-38°C, soprattutto sulle pianure del Nord, sulle zone interne delle due Isole maggiori (qui addirittura si potrebbero superare i 41°C) e su parte del Centro (39°C a Firenze e Roma)”.

Per l’esperto, il grande caldo si farà sentire anche in montagna: “La quota dello zero termico (l’altezza alla quale la temperatura dell’aria in libera atmosfera passa da valori positivi a valori negativi) schizzerà ben oltre i 4500 metri” con “la preoccupazione degli esperti che si sposta sull’eventualità di nuovi crolli”. “Un drastico cambiamento è previsto tuttavia nel corso del weekend – rileva Gussoni – quando un fronte temporalesco in discesa dal Nord Europa darà il via ad una veloce fase di maltempo.

L’aria più fresca ed instabile pilotata da un ciclone presente tra Isole Britanniche e Scandinavia andrà ad interagire con le masse d’aria roventi preesistenti portate dall’anticiclone sub-tropicale.

Si verranno a creare le condizioni ideali per lo scoppio, anche improvviso, di potenti celle temporalesche in grado di provocare nubifragi e grandinate in particolare sulle regioni del Nord. Su questi settori è atteso anche un calo delle temperature. Sul resto dell’Italia – conclude – l’alta pressione continuerà a garantire una maggior stabilità con sole e ancora tanto caldo”.

Nel dettaglio

Giovedì 3: Al Nord: sole e caldo, temporali sui monti e zone vicine. Al Centro: sole e caldo intenso, locali temporali sull’Appennino. Al Sud: sole e caldo.

Venerdì 4: Al Nord: sole e caldo, temporali di calore in montagna. Al Centro: soleggiato, caldo e con alcuni temporali sull’Appennino. Al Sud: sole e caldo.

Sabato 5: Al Nord: instabile in Pianura Padana, poi su Alpi e zone vicine. Al Centro: soleggiato, caldo e con alcuni temporali sull’Appennino. Al Sud: sole e caldo.

Tendenza: intenso break temporalesco e calo termico al Nord. Più sole e caldo al Centro Sud

Il 10% degli accessi al pronto soccorso del Gemelli per malori dovuti al caldo

Il 10 per cento circa degli accessi degli ultimi giorni al pronto soccorso del Policlinico Gemelli di Roma è per malori legati al caldo. A spiegarlo è il direttore del pronto soccorso, Francesco Franceschi.

“Non si registra un incremento di accessi rispetto all’anno scorso – dice il direttore – la popolazione ha imparato a convivere con il caldo. Si tratta finora si malori non gravi, come l’abbassamento di valori pressori o una disidratazione.

A essere colpiti soprattutto anziani e persone con malattie cardiovascolari o respiratorie importanti”.

ANSA