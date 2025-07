Senise, chiusura al traffico su Corso Vittorio Emanuele dal 7 al 12 luglio per lavori di ripristino della pavimentazione

Senise (PZ), 3 luglio 2025 – Con l’Ordinanza n. 43 del 3 luglio 2025, il Comando della Polizia Locale del Comune di Senise ha disposto la chiusura temporanea al traffico veicolare di Corso Vittorio Emanuele dal 7 al 12 luglio 2025, per consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino della pavimentazione stradale.

L’intervento, affidato alla ditta Telesca Srl con sede a Filiano (PZ), è stato programmato per garantire la sicurezza della circolazione e l’incolumità dei lavoratori, come previsto dal Nuovo Codice della Strada. Durante il periodo di chiusura, il traffico verrà deviato su via Cavour, indicata come percorso alternativo.

Il tratto interessato sarà segnalato con apposita segnaletica temporanea, installata a cura della Polizia Locale, per informare i cittadini e impedire l’accesso veicolare alle aree soggette a intervento. Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno soggette a sanzioni secondo quanto previsto dagli articoli del Codice della Strada.

È garantita la pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio del Comune, affinché tutti i cittadini ne siano informati. Chiunque abbia interesse potrà presentare ricorso al TAR entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dell’atto.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Polizia Locale di Senise ai numeri indicati sull’ordinanza o scrivere all’indirizzo email: [email protected].

Il Comandante della Polizia Locale,

Cap. Rosalba Di Betto