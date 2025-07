A due anni dal lancio su Threads arrivano i messaggi diretti

Dopo un periodo di test durato alcune settimane, e a due anni dal lancio, Meta porta sul social Threads, concorrente di X, i messaggi diretti.

La nuova funzionalità, in fase di rilascio globale, aggiunge una scheda di messaggistica dedicata all’app, permettendo agli utenti di scambiare messaggi con altri iscritti.

Inizialmente, i messaggi diretti saranno limitati alle persone che si seguono già a vicenda o che hanno follower reciproci su Instagram, la rete su cui Threads si basa, e saranno disponibili solo per i maggiorenni. In fase di sviluppo la messaggistica di gruppo, attualmente non supportata.

“Threads è stato creato per condividere prospettive che generano conversazioni vivaci e pubbliche, ma a volte si desidera approfondire le questioni uno a uno” scrive il team di Threads in una nota ufficiale.

“La messaggistica è stata una delle funzionalità più richieste e ora è possibile continuare facilmente le conversazioni nell’app”.

Nonostante alcune limitazioni rendano i messaggi di Threads meno completi rispetto a quelli di X, la novità rappresenta comunque un miglioramento dalla precedente necessità di affidarsi alla casella di posta di Instagram per le comunicazioni sul social, lanciato a luglio del 2023.

Come scrive il sito Engadget, i dirigenti di Meta erano riluttanti a introdurre i messaggi diretti su Threads, con Adam Mosseri, a capo di Instagram, che nel 2023 espresse preoccupazioni riguardo alla ridondanza della funzionalità.

Tuttavia, con la crescita di Threads, che ha superato i 350 milioni di utenti e che sta sviluppando una propria base di iscritti distinta da Instagram, la posizione pare essere cambiata.

Meta sta rendendo Threads sempre più un’alternativa a X, puntando sulle notizie in tempo reale ed evidenziando gli argomenti di tendenza al fianco dei post consigliati.

ANSA