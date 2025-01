A Melfi presentati itinerari tematici patrimonio artistico lucano

Gli itinerari tematici relativi al patrimonio artistico lucano “Scoprire il valore del territorio per fare sistema con Itinerari nell’arte medievale lucana” sono stati presentati a studenti, docenti e associazioni di categoria del territorio del Vulture.

L’iniziativa fa seguito ad un’intesa tra la Diocesi di Melfi Rapolla Venosa e l’Università di Basilicata con il gruppo di ricerca Tech4You PP 4.1.2 finalizzata alla realizzazione di alcuni itinerari tra i quali “L’iconografia dei Santi in Basilicata tra Oriente ed Occidente”. L’esperto, dr. Mirko Vagnoni ha illustrato i contenuti nell’incontro a Melfi presso la sala conferenze dell’Albergo Il Tetto.

Gli incontri previsti mattina e pomeriggio on line ed in presenza grazie all’organizzazione a cura della Soc. Coop. Giubileo 2000 di Melfi, hanno visto una nutrita partecipazione, la mattina da parte dei docenti delle classi IV e referenti PTCO dell’IIS G. Gasparrini di Melfi, istituto alberghiero, ITIS e ragioneria con indirizzo turistico, e il pomeriggio oltre alla presenza di operatori turistici locali quali albergatori, ristoratori, guide turistiche, pro loco e referenti diocesani. Presenti inoltre il Presidente provinciale Federalberghi Potenza Michele Tropiano e il Presidente di Confcommercio Potenza Angelo Lovallo.

E’ stata presentata la novità del circuito Moneta di Pitagora, una moneta fisica “spendibile” su tutto il territorio grazie alla divulgazione di alcuni musei e pro loco aderenti all’iniziativa e in collaborazione con l’associazione Ocse della Magna Grecia. Scansionando il “qr code” presente su un lato della moneta è possibile trovare la proposta per un’esperienza di itinerari da vivere in tre ore. L’iniziativa è stata “adottata” dall’Assessorato Cultura e Istruzione di alcuni Comuni in collaborazione con l’Arcidiocesi di Matera Irsina

Gli itinerari realizzati nel Progetto Tech4You come ad esempio il “Cammino di Guglielmo”, “Animali fantastici” per citare solo due titoli dei sei itinerari presentati, hanno messo in evidenza alcuni particolari presenti nelle Chiese del territorio del Vulture, mettendo per la prima volta in connessione il territorio del Vulture melfese con tutto il territorio lucano fino a Matera e Irsina.

Gli itinerari sono volti a creare una nuova consapevolezza del valore e patrimonio delle proprie tradizioni e cultura nelle persone che vivono sul territorio. L’iniziativa vuole creare consapevolezza e curiosità innanzitutto tra i giovani del territorio e rappresenta uno stimolo per gli operatori locali a comunicare agli ospiti e i turisti in modo semplice attraverso anche nuovi mezzi digitali il valore dei luoghi dove vivono.

Gli eventi con gli operatori – sottolinea Liberato Canadà, Federalberghi Vulture – hanno riscontrato la disponibilità a creare una sinergia sul territorio. Il risultato ottenuto è la disponibilità da parte della Diocesi, delle scuole e degli operatori turistici locali di proseguire il percorso di consapevolezza del valore culturale ed economico proposto nel territorio della Diocesi di Melfi Rapolla e Venosa.