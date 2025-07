Dal Sud Italia Proiocosafaccio? scende su un campo di calcio dove la vittoria più bella e il gioco del calcio per i giovani che credono e inseguono il loro desiderio.

I giovani della squadra Milan Creators C7 che stanno disputando i Quarti di finale del Torneo amatoriale:

Champions League Catania.

Sono scesi in campo prima dell’inizio della partita, Unendosi e sposando l’Iniziativa:

Proiocosafaccio?

” La rete dell’ingegno e della creatività che si prende cura del valore umano!

#Sport #calcio #torneo #amatoriale

Il fondatore della Iniziativa Proiocosafaccio?

il Dr. Domenico Saldutto Testimonial del Valore Umano,

ci tiene a precisare e rimarcare il valore umano del gesto e l’obiettivo di creare una rete di connessione umana e sportiva a partire dallo sport e dal calcio che ci unisce.

Si precisa e rimarca che:

Tutto nasce dalla passione e dall’animo di questi ragazzi che stanno regalando emozioni con il loro desiderio di far rotolare la palla e di dimostrare il loro valore animati dal desiderio di giocare a calcio, e affiancati da calciatori di esperienza che hanno calcato campi di gioco professionistici e sanno cosa significa affrontare le sfide del magico mondo del calcio.

Giungono i ringraziamenti al Presidente sportivo Antonio Nastasi, collaboratore appassionato di calcio e da sempre innamorato dei colori rossoneri che ogni giorno con il suo spirito di servizio e la sua tenacia, si mette a disposizione e fa’ si che questo desiderio si realizzi inseguendo gli obiettivi.

Il motto di Proiocosafaccio? E’ Strade e Sogni che si realizzino ed è da qui che si parte e sono partito creo e dono valore umano.

Proiocosafaccio? negli ultimi giorni venuto a conoscenza da fonte vicina a un nostro ocollaboratore in Sicilia, della mancata iscrizione di una importante realtà piazza sportiva del territorio siciliano come il Paterno Calcio, ha inviato una nota di manifestazione di interesse alla stessa società sportiva per un coinvolgimento in una eventuale operazione di compartecipazione e diretto acquisto del club.

Proiocosafaccio fungerà da intermediario con l’ambizione tramite il coinvolgimento di fondi di investimento, partner di sponsorizzazione a chiunque sia realmente interessato tramite potenziale interesse del nostro consulente economico appassionato di calcio, di creare un progetto sportivo di valorizzazione partendo dalla crescità e dallo sviluppo dei settori giovanili, e forme di coinvolgimento dei tifosi nei luoghi dove si assapora la magia dello sport è gioia vita che ci appassiona e unisce, e questo bisogna farlo proprio perche’sin da piccoli, i bambini, ragazzi, e giovani hanno bisogno di ambienti dove possono far emergere i valori dell’ inclusione , del benessere psicofisico, dell’utilità sociale, e della scoperta dei fuoriclasse che un giorno sogniamo di ammirare e ci auguriamo ammireremo nelle nazionali di Under21 e Italiana di cui si avverte un crescente bisogno profondo in questo contesto storico e sociale che si vive nel mondo del calcio a favore dello sport.

Proiocosafaccio: Lo sport per e di tutti!

A favore dell’ Inclusione benessere psicofisico e utilità sociale.

Per mettersi in contatto con Proiocosafaccio? E entrare in contatto.

www.proiocosafaccio.it

[email protected]