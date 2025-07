Crisi idrica in Basilicata: convocata seduta straordinaria del Consiglio Regionale

“Ringrazio il Presidente del Consiglio Regionale Marcello Pittella e l’Assessore all’Agricoltura Carmine Cicala per aver accolto la richiesta avanzata da Basilicata Casa Comune di convocare una seduta straordinaria del Consiglio, che si terrà il prossimo 22 luglio, dedicata alla grave emergenza idrica che sta colpendo la nostra regione”. È quanto ha dichiarato il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, in merito alla approvazione della proposta presentata in apertura della seduta consiliare odierna.

“Una crisi che come temevamo e come confermato anche dal breve ma significativo intervento dell’Assessore Cicala, è molto critica e non può più essere sottovalutata”.

“È il momento della responsabilità e dell’azione – ha sottolineato Chiorazzo – servono risposte immediate per garantire acqua agli agricoltori, alle comunità e alle imprese, e una strategia chiara per affrontare le conseguenze dei cambiamenti climatici sul nostro patrimonio idrico.

Basilicata Casa Comune – ha concluso Chiorazzo – continuerà a fare la sua parte, con proposte serie e concrete, nell’interesse del territorio e dei cittadini”.