Basilicata, Pittella lancia una task force contro l’abuso di alcol e droghe tra i giovani

Una proposta concreta dopo la tragedia sulla Matera-Metaponto

Un appello forte contro l’abuso di alcol e droghe tra i giovani arriva dal presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella (Azione), che ha presentato una mozione per chiedere la creazione di una task force regionale dedicata alla prevenzione del disagio giovanile. La richiesta, accolta all’unanimità dall’Assemblea lucana, sarà discussa nel corso di una prossima seduta del Consiglio.

Il punto di partenza è il tragico incidente avvenuto appena due giorni fa sulla strada provinciale Matera-Metaponto, in cui hanno perso la vita Giuseppe Carrino, 50 anni, e sua moglie Maria Di Pede, 45 anni, entrambi di Matera. Alla guida dell’auto che si è scontrata con la loro c’era un ragazzo di 22 anni di Altamura, risultato positivo all’alcol test. È stato arrestato e posto ai domiciliari.

Pittella, visibilmente colpito dall’accaduto, ha spiegato che la mozione punta a coinvolgere direttamente le Procure di Potenza e Matera, le aziende sanitarie locali e i presidi ospedalieri. L’obiettivo? Rafforzare gli strumenti di prevenzione e monitoraggio, ma anche prevedere accertamenti tempestivi in caso di reati stradali legati a comportamenti illeciti.

Sempre in apertura della seduta, Pittella ha anche informato l’aula della sua partecipazione, nella mattinata, a Pisticci (Matera), a una riunione pubblica del Consiglio provinciale dedicata alla grave emergenza idrica che sta colpendo la regione.

Su questo tema è intervenuto anche il vicepresidente del Consiglio, Angelo Chiorazzo (Basilicata Casa Comune), che ha chiesto e ottenuto la convocazione di una seduta straordinaria, in programma per il 22 luglio, per affrontare il problema della siccità che sta mettendo in ginocchio agricoltura, comunità locali e imprese.

“Non possiamo più permetterci di sottovalutare la situazione – ha detto Chiorazzo –. Serve responsabilità, ma soprattutto azione. Garantire l’accesso all’acqua è una priorità, e dobbiamo dotarci di una strategia chiara per rispondere ai cambiamenti climatici che stanno alterando profondamente il nostro territorio. Basilicata Casa Comune continuerà a fare la propria parte con proposte serie e concrete”.