“Tecnologia e prevenzione per il cuore: l’iniziativa di screening cardiologico a Matera”

Oggi ho preso parte alla bellissima iniziativa di prevenzione cardiovascolare promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri.

Il mio sincero ringraziamento va al personale sanitario impegnato nell’ iniziativa ed in particolare al dott. Giancarlo Calculli (Già Presidente Regionale ANMCO Basilicata), al dott. Giandomenico Tarsia (Direttore UOC Cardiologia-UTIC Ospedale di Matera), alla dott.ssa Antonia Gatti (IDF DEA Ospedale di Matera) e al dott. Marco Fabio Costantino (Presidente Regionale ANMCO Basilicata) che per questi tre giorni (dal 14 al 17 novembre) saranno presenti a MATERA, per il sesto anno, in piazza San Francesco per sottoporre quanti più cittadini possibile ad uno screening cardiologico completo e gratuito.

Uno degli obiettivi principali di questo evento è la prevenzione dei problemi cardiovascolari in particolare per ridurre le morti cardiache e le disabilità da cardioembolismo celebrale causate dalla fibrillazione atriale (ancora oggi tra le prime cause di morte nel nostro Paese).

Per questo motivo invito tutti i miei concittadini a raggiunger il truck, dalle 9 alle 19, al fine di effettuare questa importantissima visita.

Mi preme inoltre sottolineare come grazie a questo progetto a tutti i cittadini che si sottoporranno a screening verrà consegnata una BancomHeart personale: una card che permette l’accesso a tutti gli esami cardiologici e di laboratorio eseguiti.

Tutti i dati verranno in tal modo custoditi in una “cassaforte” virtuale che consente di connettersi dall’Italia e/o dall’estero alla “Banca del Cuore” per consultare i propri dati clinici, o metterli a disposizione di un Pronto Soccorso in caso di emergenza sanitaria.

Un buon esempio di come la tecnologia stia di fatto cambiando la medicina, rendendola fruibile e attenta alle esigenze dei pazienti.