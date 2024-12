Netta vittoria dell’Olimpique Sinope su un giovanissimo Futsal Senise.

Un ko troppo pesante quello subito in casa dal Futsal Senise con l’Olimpique Sinope. 2-9 il finale in favore dei campani che hanno trovato di fronte, comunque, una squadra di ragazzini (due dei quali di soli 15 anni) che hanno lottato giocandosela il tutto per tutto soprattutto nella prima frazione terminata 2-4. Bianconeri che restano a due punti in classifica con il campionato che sabato prossimo osserverà un turno di sosta.

Dopo una manciata di minuti l’Olimpique Sinope trova subito il doppio vantaggio con due tiri da lontano di Sheleskigomes. Sullo 0-2 i giovanissimi bianconeri ci provano costruendo un paio di occasioni con Simeone e trovando proprio con quest’ultimo il gol dell’1-2. A sette minuti dal termine gli ospiti vanno sull’1-3 grazie ad uno scambio veloce finalizzato da uno scatenato Sheleskigomes. Un minuto e mezzo più tardi il poker è servito grazie ad una bellissima conclusione di Rennella. Il match è gradevole e a tre giri di lancetta dal termine della frazione il Sinope resta in quattro per l’espulsione del portiere Costigliola. Sulla conseguente punizione Carbone trova il secondo gol che porta le due squadre nello spogliatoio sul 2-4.

I primi cinque minuti della ripresa sono shock per i giovanissimi ragazzi di coach Masiello che subiscono prima il punto del 2-5 con Rennella dopo poco più di un minuto e poi la sesta marcatura con Sheleskigomes in giornata di grazia. Il Futsal Senise prova a reagire con un gran bel tiro del giovane Castronuovo a circa dieci minuti dal termine dell’incontro. I campani riprendono ad attaccare e trovano anche il settimo gol in contropiede (gol viziato da una svista arbitrale) con Rennella. I padroni di casa rispondono con Cuccarese a 3’46” dal termine. A chiudere i conti ci pensano Frosolone e Rennella con i lucani che chiudono la gara con due buone occasioni. Il match termina 2-9-

Queste le dichiarazioni post gara del tecnico in seconda Francesco Benedetto: “Si è vista una buona prestazione del portiere Sergio e di tutti i ragazzi, giovanissimi, scesi in campo: addirittura abbiamo schierato due atleti di quindici anni. Il primo tempo si è chiuso 2-4 e ce la siamo giocata in forte emergenza. Nella ripresa è uscita la classe dei campani che hanno mostrato tanta qualità. Ai ragazzi non si può rimproverare niente e possono uscire a testa alta. La vittoria del Sinope ci sta però è troppo larga. Abbiamo cercato dare tutto e siamo dispiaciuti solo per il risultato. Speriamo in tempi migliori ma restiamo fiduciosi per il futuro”.

TABELLINO

FUTSAL SENISE-OLIMPIQUE SINOPE (2-4) 2-9 Marcatori: Simeone e Carbone per il Futsal Senise; Sheleskigomes (4), Rennella (4) e Frosolone per l’Olimpique Sinope

FUTSAL SENISE: D’Agostino, D’Ignoti, Castronuovo, Simeone, Cuccarese, Rotaru, Carbone, Aidara, Sergio (K), Iacovino, Salerno, Adduci. Coach Masiello

OLIMPIQUE SINOPE: Costigliola, Di Iorio (K), Frosolone, Cioppa, Piperno, Lavagna, Sheleskigomes, Natale, Ferraro, Di Falco, Scialdone, Rennella

Note: ammoniti: D’Ignoti (S), Frosolone (Si), Carbone (S) Espulsi: Costigliola (Si)

Spettatori: circa 120