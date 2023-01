Futsal Senise, capitan Dipinto: “sabato contro il Taranto C5 avversario forte”

Una gran prestazione personale di capitan Patrick Dipinto, autore di una bella tripletta con il Bernalda, che però non è bastata al Futsal Senise per portare punti a casa…

“Quella di sabato è stata una partita con tantissimi gol – attacca il capitano bianconero: ciò fa capire le tante sbavature difensive commesse. Peccato perché ci tenevamo a far bene. Loro sono stati più cinici; noi invece, oltre alle assenze importanti abbiamo commesso degli errori basici”.

Qual è l’umore del gruppo?:

“Da due partite ci manca la vittoria. L’umore è un po’ più basso ma la sconfitta di sabato può essere da stimolo in vista del proseguo del campionato. Dev’essere una cosa positiva per rimetterci in corsa”.

Verso la sfida con il Taranto C5:

“Sabato sarà una partita difficilissima al cospetto di un avversario forte, collaudato e completo. I rossoblù sono validi fisicamente e giocano un grande futsal. Speriamo di recuperare gli infortunati. Non avremo Grandinetti per squalifica”.

Come va affrontato il Taranto?:

“Dovremo difendere in modo perfetto e provare a far male in contropiede. Non sarà facile ma ci proveremo con rispetto ma senza paura”.