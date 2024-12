Potenza-Latina. Dichiarazioni pre gara mister De Giorgio

Conferenza nella Sala Stampa dello Stadio Alfredo Viviani in vista della prossima gara Potenza-Latina 18^giornata del campionato di Serie C Now 2024/25, sabato 7 dicembre alle ore 15:00 presso lo Stadio Alfredo Viviani di Potenza.

Queste le dichiarazioni del mister Pietro De Giorgio: “Puntiamo a fare il massimo nelle ultime due gare del girone di andata. Vogliamo chiudere con un bottino di punti importante che ci consenta di affrontare la seconda parte del campionato con fiducia e spensieratezza. E’ importante vincere perché arrivare a 29 punti sarebbe un risultato meritato per quanto dimostrato fino a questo momento. Sono soddisfatto perché l’ambiente mi regala grandi stimoli, il gruppo è giovane ma affiatato ed è concentrato a dimostrare il proprio valore alla città. E’ bello uscire soddisfatti dalle sessioni di allenamento, ciò è possibile grazie all’impegno quotidiano messo dai ragazzi in campo. Siamo fiduciosi di poter regalare altre soddisfazioni al nostro pubblico”.