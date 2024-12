Nasce l’Associazione “Dea per sempre”: Una luce di speranza in memoria di Dea Mastronardi Fiore

Pisticci, 1 dicembre 2024 – Trasformare il dolore in impegno e in speranza, per evitare che altre famiglie debbano affrontare la dolorosa perdita di un figlio adolescente. È con questo spirito che è stata costituita l’associazione di volontariato “Dea per sempre“, con sede a Pisticci.

“Dea per sempre” nasce per volontà dei familiari e parenti stretti di Dea, una ragazza bellissima e brillante, che solo poche settimane fa è stata strappata via all’affetto dei suoi cari.

«Con “Dea per sempre” – dichiarano i soci fondatori della odv – vogliamo tenere viva la memoria della nostra meravigliosa Dea. Provando a dare un senso al grande dolore e all’enorme vuoto causato dalla sua perdita, vogliamo impegnarci per fornire aiuto e speranza ad altre ed altri Dea che potrebbero essere intorno a noi, giovani adolescenti incapaci di dar voce ad un disagio che possano avere nell’anima»

L’associazione “Dea per sempre” si propone di sensibilizzare e informare sui pericoli derivanti dall’uso dei social media durante la pre-adolescenza e adolescenza, con il supporto di esperti promuoverà la conoscenza, nella società civile, per un riconoscimento precoce del disagio giovanile che possa essere finalizzato ad un tempestivo ed efficace intervento, e infine intende offrire sostegno agli studenti meritevoli che affrontino disagi psicologici e/o economici.

Il primo obiettivo dell’associazione sarà la realizzazione del concorso di scrittura “Cara Dea“, in collaborazione con Altrimedia Edizione e con il sostegno, tra gli altri, di Banca Di Credito Cooperativo di Alberobello, Traccia Hi.Tech., Nova Siri Genetics e dell’imprenditore Nicola Benedetto.

La premiazione del concorso, rivolto agli studenti in età adolescenziale del territorio provinciale, si terrà in occasione del 16° compleanno di Dea e sarà condotto dal comico e attore lucano, Dino Paradiso.

La presentazione dell’associazione “Dea per sempre” si terrà venerdì 6 dicembre alle ore 17:30 nella Delegazione Comunale di Marconia. Dopo il saluto di Padre Gheorghe Iordache, in rappresentanza della comunità parrocchiale Madonna del Carmine di Tinchi, e del Sindaco di Pisticci Domenico Albano, la serata, moderata dalla giornalista e componente del consiglio direttivo della OdV, Stella Montano, vedrà gli interventi del vicepresidente della neonata associazione, Giuseppe Miolla, del docente di lettere del Liceo Fermi di Policoro, Pino Suriano, della psicologa del Comune di Pisticci, Carmen Centola, del Sostituto Commissario e responsabile della sezione Polizia Postale di Matera, Filippo Squicciarini, del Capitano della Compagnia dei Carabinieri di Pisticci, Antonio Belardo, della socia fondatrice e docente dell’I.C. Pietrelcina-Flacco, Carmela Laurenza. Le conclusioni saranno affidate a Mirna Mastronardi, presidente di “Dea per sempre” e mamma di Dea.

Mettendo in campo la volontà di impegnarsi nel nome di Dea, l’associazione “Dea per sempre” offrirà un supporto concreto agli adolescenti e alle loro famiglie, facendo squadra con istituzioni, forze dell’ordine e altre associazioni del territorio, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi del disagio giovanile e per lavorare tutti insieme affinché nessun’altra famiglia si ritrovi a vivere il dolore senza fine per la scomparsa di una giovane vita, come quella di Dea.

La forza del dolore e dell’amore senza fine trasformata in impegno a favore dei giovani