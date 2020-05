Italia Nostra Senisese: Logge Antico Mercato di Senise inserite nella lista beni rossi da salvare

Italia Nostra sezione Senisese è riuscita a far inserire le Logge dell’antico mercato di Senise (PZ) nella lista dei beni rossi da salvare.

Riportiamo il comunicato pubblicato sulla pagina Fb Istituzionale di IN SENISESE

Siamo riusciti ad inserire nella campagna promossa da Italia Nostra Nazionale della lista rossa dei beni da salvare le antiche “Logge del Mercato”.

Il nostro impegno per la definitiva salvaguardia e fruizione di una importante testimonianza storica del nostro passato.Speriamo e confidiamo che il comune, proprietario del bene, sappia accompagnare questo difficile ma non impossibile percorso

L’antica struttura rappresenta uno dei simboli storici più importanti della Basilicata per le sue dimensioni (900 m² circa), la sua funzione (importante crocevia a valle di una delle più vaste contee del Regno delle Due Sicilie) e per la tradizione che, perpetuatasi fino a noi, rappresenta ancora oggi un importante momento sociale per la comunità di Senise e non solo.

Simbolo di scambi e di interazione nel passato, il “mercato” chiede oggi di vivere un nuovo splendore, adattato alle esigenze e ai gusti del nuovo tempo.

La proposta di Italia Nostra è quella della riqualificazione e riproduzione della superficie della struttura attraverso installazioni vegetali per la creazione di aree verdi con conseguente valorizzazione del rudere in quanto tale, e creazione di area parco per svago e organizzazione di attività culturali.