“Futsal Senise al bivio: il derby con il Potenza tra entusiasmo e difficoltà”

Si entra sempre più nel vivo del campionato di serie B con il Futsal Senise che, nonostante le ottime prestazioni cerca ancora la prima vittoria stagionale.

Sabato pomeriggio i bianconeri faranno visita all’ostico Città di Potenza per un derby che si presenta interessante e spettacolare che il Dirigente tutto-fare Cosmiano Cataldo presenta così:

“Iniziamo nel dire che la stagione in corso la si sta vivendo con estremo entusiasmo e divertimento, in quanto già esserci, aver dimostrato di poter far punti e giocarsela con tutti in ogni partita (soprattutto dopo tutte le difficoltà avute per l’inserimento della nostra compagine nel girone di Lazio e Campania), sicuramente è motivo di orgoglio.

Detto questo, è normale che stiamo pagando a caro prezzo il fatto di non avere una rosa lunghissima.

I cali nei secondi tempi non hanno “solo”, come potrebbe sembrare, una matrice atletica (magari in parte influisce anche quella) ma sono dovuti, secondo me, più ad aspetti diversi, ossia mentali, di approccio e di esperienza alla categoria (non dimentichiamoci che la rosa è davvero giovanissima e per molti è la prima esperienza in un campionato nazionale)”.

Aspetti positivi e negativi di questo inizio stagione con un commento alla classifica:

“Gli aspetti positivi sono sicuramenti racchiusi nel fatto che fino ad ora davvero abbiamo giocato un buon calcio contro ogni squadra affrontata. Ovviamente non mi stancherò mai di dire che il tecnico Masiello in questo ha i suoi indubbi meriti.

La cosa negativa è che abbiamo raccolto molto poco rispetto a quello che avremmo meritato. La fortuna però, come si suol dire, aiuta gli audaci.

Avere la certezza di giocare i play out a prescindere, nella peggiore delle ipotesi, è un regalo inaspettato che sinceramente non ci aspettavamo.

Colgo l’occasione, a proposito, di augurare il meglio al Progetto Futsal Terzigno, compagine questa che mi ha davvero impressionato sia sotto l’aspetto tecnico che della passione espressa dai propri sostenitori.

Un sincero saluto solidale, quindi, alla società campana che quest’anno ha deciso di prendere questa drastica decisione coincisa con il ritiro della squadra dal campionato”.

Verso il derby lucano con il Potenza:

“La prossima gara la giocheremo con il Potenza in trasferta. Partita questa che sinceramente non ha bisogno di tante presentazioni.

La compagine rossoblù sta facendo davvero un bel campionato, specie in casa, in cui ha già vinto sia con la Virtus Libera Isola D’Ischia (nostri avversari nell’ultima gara casalinga) che con il Real Castel Fontana. Ovviamente loro cercheranno i tre punti per mettere fieno in cascina ma noi sicuramente saremo pronti e concentrati ad affrontarli.

Sarà come al solito una bella battaglia. Unica pecca per noi sarà non avere a disposizione alcuni atleti che, per motivi personali, hanno deciso di intraprendere strade diverse.

Ciononostante, come sabato scorso e come da inizio anno in generale, ci faremo trovare sicuramente pronti, con il nostro carico di entusiasmo che ci contraddistingue specie nelle difficoltà”.