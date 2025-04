“Bar Mooda: La Sit-Com Teatrale al Teatro Comunale di Putignano, il 12 e 13 Aprile”

Una vera e propria sit-com teatrale, uno spettacolo in puntate ambientato in un non-luogo: un bar gestito da tre giovani ragazze all’interno del quale orbitano, per ciascuna messa in scena, guest attoriali ma anche e soprattutto musicisti emergenti del panorama locale.

È Bar Mooda, lo show comico-musicale prodotto dal collettivo Noi Gait – Giovani Artisti Italiani e che arriva al Teatro Comunale “Giovanni Laterza” di Putignano sabato 12 e domenica 13 aprile, per due appuntamenti organizzati e promossi dall’associazione culturale Il Tassello Mancante, da sempre attenta ad offrire spazio ai giovani talenti putignanesi, valorizzando le loro capacità e promuovendo nuove opportunità artistiche e culturali.

In scena, le protagoniste Arianna Aloi, Valeria Cavaliere e Martina Colaprico, che si destreggiano con ironica leggerezza sulla drammaturgia di Sara Canfailla, Rebecca Gatti, Angelo Martucci e Angelo Curci, quest’ultimo impegnato anche alla regia insieme a Francesca Florio.

Il Bar Mooda è un posto lontano dai riflettori del sabato sera, impallidito da qualche lampione alla periferia della città.

Il vuoto abituale tra i tavoli ricorda, a ragione, quello esistenziale delle anime di chi ci lavora: una proprietaria sfaticata, una cameriera nevrotica e un’altra più ingenua, a cui viene l’idea di ospitare musicisti emergenti per dare una svolta al locale.

E così il Bar Mooda si fa cornice, ogni sera, dell’intreccio tra le storie delle protagoniste e il racconto artistico di band e musicisti emergenti. Una serie teatrale che trova la sua chiave identitaria nel perfetto mix tra drammaturgia, comicità e musica dal vivo e alla quale il pubblico può partecipare scegliendo di assistere ad una sola o ad entrambe le serate, pensate per essere puntate autonome e non consequenziali.

«Bar Mooda è un posto estremamente accogliente dove tutti gli artisti emergenti trovano una casa un po’ differente dal solito, all’interno di una cornice teatrale divertente, dove si sviluppano storie con questioni da gestire e problemi che poi si risolvono tra gag e leggerezza», racconta Martina Colaprico, una delle tre attrici protagoniste, di origine pugliese come lo stesso autore Angelo Curci.