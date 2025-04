PIANO MATTEI COME L’ITALIA TORNA IN AFRICA E CORRIDOI UNIVERSITARI

Giovedì 10 aprile 2025 si avvia, con un importante doppio appuntamento, il lavoro per l’attivazione a Taranto di un corridoio universitario sotto l’egida dell’Alto Commissariato per i Rifugiati dell’ONU (UNHCR).

L’idea scaturì dal convegno nazionale “Dal Mediterraneo grembo e frontiera di nuova umanità. L’inquieto realismo per la pace: Aldo Moro” (21-23 settembre 2024), motivato dall’adesione al Manifesto per una teologia dal Mediterraneo (Marsiglia, settembre 2023) con l’obiettivo di una riscoperta della vocazione e cittadinanza mediterranea di Taranto.

Dopo mesi di lavoro Centro di Cultura per lo Sviluppo G.Lazzati Aps-Ets, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Politecnico, Camera di commercio Brindisi-Taranto, Caritas diocesana, Istituto Superiore di Scienze Religiose Metropolitano San Giovanni II, Fondazione Taranto 25 e Abfo ospitano Mario Giro, autore di “Piano Mattei. Come l’Italia torna in Africa” Guerrini e associati editore, a partire dalle ore 16:00.

Nello stesso pomeriggio, a seguire, i primi sottoscrittori spiegheranno questo progetto che rappresenta un’azione di cittadinanza allargata, multiculturalità, formazione non solo curriculare, nuova relazionalità oltre il mero localismo e le mere emergenze, nuove conoscenze e nuovi ruoli anche imprenditoriali.

MARIO GIRO. Con inizio alle ore 16:00 presso il Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture, nella sede di Taranto dell’Università di Bari Aldo Moro, in via Duomo 259 – si terrà l’ importante ed impegnativo incontro a mo’ di libroforum con Mario Giro , autore di Piano Mattei. Come l’Italia torna in Africa, Guerrini e associati editore. Internazionalista.

Docente presso l’Università per stranieri di Perugia, più volte membro di Governo al Ministero degli Esteri, Giro è anche membro della Comunità di Sant’Egidio, protagonista nella solidarietà e nella cooperazione internazionale, nonché della diplomazia dei popoli.

La sua presenza a Taranto risulta particolarmente pregnante per quel lavoro impegnativo che coinvolge enti ed associazioni sul progetto dei corridoi universitari, ma anche per quel confronto civico ed istituzionale con il territorio e, più in particolare, con la città che tutti i sottoscrittori del progetto vogliono sollecitare e coinvolgere in tutte le sue espressioni.

I CORRIDOI UNIVERSITARI. Dal convegno di settembre 2024 , allorquando fu lanciata l’idea, sono trascorsi mesi di proficuo ed intenso lavoro, che hanno prodotto il nascente progetto.

“Iniziamo così – afferma Domenico Maria Amalfitano, presidente del Centro di cultura per lo Sviluppo G.Lazzati Aps-Ets Taranto ed ideatore di una nuova cittadinanza mediterranea, – questa grande sfida per il territorio tutto, che può generare un cambio di paradigma, con l’obiettivo di rendere Taranto città mediterranea. Ridescrivere ogni tarantino come cittadino per riscrivere un diritto dovere di cittadinanza della reciprocità. Questa è la sfida.

E’ l’inizio di un cammino di prossimità, una prossimità oltre ogni confine, di interdipendenza democraticamente voluta e vissuta. Un compito condiviso, di nuova generazione e di nuova generatività. Iniziando da un luogo emblematicamente preposto all’universalità del sapere e del pensiero”.

Tutto l’evento sarà introdotto da Ivan Ingravallo – Dipartimento Jonico UNIBA. A seguire il moderatore, Fabio Adamo del Centro di Cultura per lo Sviluppo G.Lazzati dialogherà con l’autore, che sarà presente, e con: Aimé Lay Ekuakille – Dipartimento d’Ingegneria dell’Innovazione Università del Salento, Claudia Sanesi – Segretario Generale f.f. Camera di commercio Brindisi-Taranto, Alessandro Rubino– Dipartimento Jonico UNIBA.

A seguire i primi sottoscrittori del protocollo di intesa per i corridoi universitari tarantini – UNIBA, Politecnico, Camera di Commercio di Brindisi e Taranto, Centro di Cultura G.Lazzati, Caritas Diocesana, Istituto Superiore di Scienze Religiose Metropolitano, Fondazione Taranto 25 e Abfo , riunitisi presso la Camera di Commercio il 14 marzo 2025 e in collegamento video con l’UNHCR – presenteranno l’intesa in fieri. Interverranno: Vincenzo Cesareo – Presidente Camera di commercio Brindisi-Taranto, don Francesco Nigro – Istituto Superiore di Scienze Religiose Metropolitano San Giovanni II, don Nino Borsci – Direttore Caritas Diocesana, Fiorella Occhinegro – Fondazione Taranto25, Andrea Ochinegro – Presidente Abfo, Barbara Scozzi – TTEC POLIBA. Le conclusioni sono affidate a Domenico Maria Amalfitano – Presidente del Centro di Cultura per lo Sviluppo G.Lazzati Aps-Ets Taranto.