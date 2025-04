Ed Sheeran celebra vita e amore in Azizam e nell’album Play

La celebrazione della vita, della gioia e dell’amore.

Così è stato presentato – nella sede della Warner a Milano – il prossimo album della brit star del pop-folk Ed Sheeran: il cd Play è previsto per settembre-ottobre ed è preceduto dal lancio, il 3 aprile, del singolo Azizam.

Un pezzo atipico per il suo repertorio. Il nome in persiano significa “mio caro” e certamente risente dell’influenza del produttore iraniano Ilya Salmanzadeh con una sonorità e un uso di strumenti caratteristici di India, Pakistan e Asia centrale.

Ma in un altro brano che è stato possibile ascoltare – Old Phone – il cantautore torna al suo stile semplice e armonico con una voce e una tecnica sempre di alto livello che ne spiegano il successo.

Insomma un lavoro originale che giustifica l’attesa del disco.

Non poche le iniziative particolari per il lancio del single inedito. L’artista in linea con il carattere aperto e alla mano, lo ha già cantato il 15 marzo scorso in strada nel quartiere francese di New Orleans, accompagnato dalla banda di ottoni The Souls Rebels e quindi ha suonato, con tanto di parrucche e occhiali da sole, a New York insieme a Jimmy Fallon conduttore del Tonight Show. I due poi hanno svelato la loro identità. Non è tutto.

Alla Stazione Centrale del capoluogo lombardo compare da giorni una scritta della canzone su diversi maxi-schermi (“Meet me on the floor tonight”) e cuori giganti color fucsia con scritto il nome del pezzo sono comparsi nelle metropoli di tutto il mondo da Tokyo a New York, da Sidney a Città del Messico. È proprio il fucsia il colore di riferimento scelto per la copertina.

Sheeran ha anche registrato Azizam in varie versioni coinvolgendo musicisti dalle differenti estrazioni musicali: Cina, India, Stati Uniti (bluegrass), Irlanda.

Della sua vita da giramondo e della sua idea della “musica linguaggio universale” ha parlato in una intervista, la scorsa settimana, al Tonight Show.

“Sono in giro per il mondo da quando avevo 16 anni. Non ho intenzione di fermarmi, ma lo farò in modo più intelligente: concerti solo nei weekend per sette mesi, così posso tornare a casa – ha spiegato -.

In passato era diverso: viaggio, concerto, viaggio, concerto”.

Su Old Phone ha sottolineato di essersi ispirato a un vecchio telefono ritrovato mentre affrontava una causa legale.

“È stato come una macchina del tempo: il primo messaggio era di un amico morto l’anno prima, il secondo un litigio con una ex”, ha detto.

Un tema che sarà centrale anche nel video del brano, girato in un pub a Ipswich, in Massachusetts, che porta il nome della canzone.