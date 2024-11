Non solo 25 novembre: l’Arcobeno lavora ogni giorno per un futuro senza violenza

In occasione del 25 novembre giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, anche in Basilicata sono diverse le manifestazioni in programma. Un plauso particolare ad alcune professioniste che già da qualche anno in occasione del 25 Novembre, partecipano a giornate di sensibilizzazione e prevenzione sul territorio prendendo parte a eventi e portando la loro pluriennale esperienza. Le operatrici della cooperativa l’arcobeno di montalbano Jonico riescono con competenza e professionalita’ a dare un concreto contributo alla causa. La presidente Anna Carone si dice soddisfatta per l’ operato e per l’aiuto concreto che quotidianamente riesce a dare alle mamme e ai bambini in difficoltà. siamo, come cooperativa, sul territorio da oltre 25 anni, quando ancora dovevamo nasconderci per aiutare le Donne in difficolta’.

Oggi usciamo a viso scoperto e vi assicuro che è una lotta continua e costante contro pregiudizi e stereotipi. Per fortuna nella mia equipe posso avvalermi di specialisti competenti in continua formazione. Grazie alla collaborazione dell’ avvocata Antonietta Pitrelli, della psicologa Stefania Albanese, della criminologa Filomena Latronico, riusciamo ad essere attive e presenti su gran parte del territorio, dove interveniamo per richieste di aiuto e anche per sensibilizzare, prevenire e contrastare fenomeni criminosi nei confronti delle Donne. Quest’anno abbiamo, come già da qualche anno, iniziato una sorta di piccolo tour in vari comuni, portiamo la nostra professionalità si, ma anche e soprattutto la nostra esperienza maturata sul campo. Abbiamo incontrato tutte insieme il giorno 22 i ragazzi dell’ Itset Manlio Capitolo di Tursi, grazie ad un incontro programmato e minuziosamente curato dalla Dirigente Stigliano ed il corpo docenti, abbiamo sentito forte l’emozione davanti alla platea degli studenti attenti e silenziosi. Ci ha emozionato l’attenzione e la partecipazione sentita, in questi ragazzi abbiamo avvertito la volontà del cambiamento, del fare, del migliorare e per questo occorrerà lavorare duro, intervenire ed essere partecipi e presenti. Continueremo anche questa settimana nelle piazze, nelle scuole, ovunque hanno chiesto la nostra partecipazione e il nostro contributo. Per essere presenti ovunque abbiamo dovuto dividerci e quindi ognuna di noi, ciascuna per competenza, porterà la nostra testimonianza. Dunque il 25 mattina a Tramutola l’ instancabile avvocata Pitrelli, che domenica 24 è stata presente ad una manifestazione in piazza a Tursi e il 25 a Rotondella, parteciperà con la criminologa Latronico a Tramutola, ad un evento organizzato dal comune nella persona della vicesindaca Anna Maria Grieco. Io,parteciperò ad una call con l’Università di Bari Aldo Moro, ci ritroveremo ancora insieme al Pitagora di Policoro, ancora con i giovani, il 27, il 29 incontreremo gli studenti di Stigliano e l’ avvocata Pitrelli anche quelli di Rocca Imperiale. Parliamone, parliamone sempre e ovunque perché se riusciamo ad arrivare e ad aiutare anche una sola Donna ad uscire dal tunnel della violenza abbiamo fatto un passo avanti. Noi ci siamo.

Dott.ssa Filomena Latronico