“Futsal Senise: sfida imprevista con l’ischia, Grandinetti punta alla salvezza e alla crescita dei giovani”

Un campionato molto difficile quello che sta affrontando il Futsal Senise che dopo il buon pareggio di Ciampino affronterà in casa una tra le compagini più forti del girone qual è l’Ischia.

A presentare la gara è l’esperto centrale, classe 1986, Alfredo Grandinetti:

“Sapevamo che questo girone di serie B sarebbe stato difficile anche perché la nostra è una squadra giovane e inesperta con tanti giocatori che affrontano la categoria per la prima volta.

Le squadre campane e laziali sono veramente forti. Ci stiamo impegnando tanto e sabato siamo riusciti a prendere un punto che muove la classifica”.

Come è andata la settimana?:

“Quello conquistato sabato è un pareggio che ci ha ridato un po’ di morale. Quando si perde questo, ovviamente, non è al massimo. Ci ha dato fiducia permettendoci di lavorare bene”.

Verso la sfida con l’Ischia:

“Sabato affrontiamo la squadra più forte del campionato che ha in rosa calciatori di categoria superiore che vogliono vincere. Giochiamo in casa e daremo doppiamente il massimo”.

Quali gli obiettivi stagionali?:

“L’obiettivo è la salvezza: per noi è una sorta di anno zero vista la rosa nuova. Degli over siamo rimasti soltanto io e Dipinto con la media che si è abbassata.

Cerchiamo di far crescere questi giovani in modo che già nella prossima stagione possano essere qui protagonisti”.