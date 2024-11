Cuore bianconero: Futsal Senise sfiora la vittoria ma deve accontentarsi del pari

Una gara equilibrata che il Futsal Senise ha “rischiato” di portare a casa andando inizialmente sullo 0-2. Le reti di Dipinto, di Iacovino e di D’Alessandro non bastano, però, ai bianconeri per tornare a casa dal Lazio con i tre punti. Comunque un pareggio che muove la classifica con il team di Masiello che sale a quota due.

Primi minuti di equilibrio e di studio tra le due formazioni fino all’ottavo quando i lucani passano in vantaggio grazie ad una gran bella ripartenza conclusa con uno due D’Alessandro-Dipinto con il secondo che deposita in rete la sfera per lo 0-1. Passano circa due minuti e mezzo e il Futsal Senise raddoppia ancora con una ripartenza con il solito D’Alessandro che imbecca Iacovino che segna lo 0-2. La gara è piacevole con i bianconeri che provano a triplicare in ripartenza ma con i laziali che non mollano e trovano una bella combinazione parata ottimamente da Boschiggia. Dopo una manciata di minuti, al 16′, i ragazzi di Masiello perdono palla con i romani che ne approfittano e accorciano le distanze con Fiorelli.

Pronti via e dopo circa un minuto e mezzo i laziali trovano il punto del 2-2 ancora con Fiorelli che viene imbucato da un compagno e causa anche una distrazione della retroguardia lucana insacca. Le due squadre continuano a darsi battaglia ma la gara è avara d’emozioni e di azioni clamorose. Intorno al quattordicesimo grandissima occasione per il Futsal Senise con capitan Dipinto che serve D’Alessandro che scheggia il palo. E’ solo la prova generale per il gol del nuovo vantaggio bianconero: D’Alessandro, autore di un’ottima prestazione, chiude un uno-due con Dipinto insaccando la sfera all’angolino. A due minuti e mezzo dal termine del match il Ciampino prova a pareggiare l’incontro con il portiere di movimento ma sono i bianconeri a sfiorare il gol con il portiere Boschiggia. Dopo qualche secondo, però, i laziali fissano la gara sul 3-3. Nel finale i lucani ci provano prima con una bella punizione di Dipinto e poi con un’azione di contropiede non finalizzata al meglio. La gara termina 3-3

TABELLINO

REAL CIAMPINO ACADEMY-FUTSAL SENISE (1-2) Dipinto (S), Iacovino (S), Fiorelli (2) (C), D’Alessandro (S), Polverini (C)

REAL CIAMPINO ACADEMY: Tomaino, Petruzzi, Raimondo, Passali, Scarabotti (K), Chiappa, Pellegrino, Fiorelli, Coltella, Polverini, Piscedda, Mesi. Coach Cianfanelli

FUTSAL SENISE: Sergio, D’Ignoti, Carbone, Simeone, Grandinetti, D’Alessandro, Dipinto (K), D’Agostino, Iacovino, Rotaru, Boschiggia. Coach Masiello

NOTE: Ammoniti: Dipinto (S) Espulsi: ne

Spettatori: circa un centinaio