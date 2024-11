Potenza: Nuovo colpo della Polizia Locale al commercio abusivo. Sequestro di capi contraffatti

Dietro un capo d’abbigliamento apparentemente vantaggioso, si nasconde spesso un reato che alimenta un mercato illegale e dannoso. È quanto emerso durante un recente controllo della Polizia Locale in via della Fisica, dove sono stati sequestrati numerosi capi contraffatti. “Acquistare prodotti falsi – spiega la Comandante Santoro – significa finanziare attività criminali e mettere a rischio la propria salute, in quanto spesso questi prodotti sono realizzati con materiali di scarsa qualità e in condizioni non sicure”. La Polizia locale – ribadisce la Comandante – è impegnata quotidianamente per assicurare, in una società civile, il rispetto delle regole e della legge, affinché venga confermato il principio di legalità e rafforzato il rapporto di fiducia tra cittadini e Istituzioni”.