Nova Siri, Latronico accoglie il vescovo di Mosca

L’assessore regionale alla Salute e al Pnrr, Cosimo Latronico, ha accolto oggi, insieme a tutta la comunità di Nova Siri, mons. Paolo Pezzi, vescovo di Mosca.

“È stata un’esperienza edificante – evidenzia Latronico – e una testimonianza significativa per molti.

La fede cristiana si rivela come risposta al desiderio di bene che anima il cuore dell’uomo, in ogni luogo e in ogni epoca”. Mons. Pezzi è l’arcivescovo cattolico di Mosca dal 2007. Guida una diocesi molto vasta, con un territorio circa nove volte l’Italia.

Al suo interno ci sono cattolici provenienti da Armenia, Corea, Vietnam per un totale di circa 180mila.