Juventus Next Gen: notte da incubo a Trapani, giocatori costretti a dormire in aeroporto

La trasferta di Trapani si è trasformata in un’odissea per la Juventus Next Gen. Dopo il pareggio sul campo, la squadra è rimasta bloccata in aeroporto a causa di un continuo rinvio del volo. Come documentato da una foto postata su X, i giovani bianconeri sono stati costretti a passare la notte dormendo per terra. Un disagio enorme per i ragazzi di Montero, che si preparavano ad affrontare un nuovo impegno già giovedì, per il turno infrasettimanale nella sfida contro il Picerno.

Sembra che la Juventus già all’inizio del torneo non avrebbe gradito la collocazione nel girone C, quello meridionale, proprio per la lunghezza delle trasferte.

Questa decisione era stata presa per separarla dall’Atalanta Under 23 e dal Milan Futuro che sono rispettivamente nel girone A e nel girone B di serie C.