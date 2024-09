Si è concluso un agosto da record per il piccolo comune di Carbone

Le presenze turistiche hanno infatti superato di gran lunga le aspettative, registrando un incremento significativo rispetto agli anni precedenti.

L’Amministrazione comunale si dice entusiasta di questo risultato, frutto di un’attenta programmazione di eventi e iniziative che hanno saputo coinvolgere un pubblico trasversale. “Siamo molto soddisfatti di come sono andate le manifestazioni estive – Abbiamo lavorato sodo per offrire ai nostri cittadini e ai visitatori un’estate ricca di appuntamenti e siamo felici di vedere che il nostro impegno è stato ripagato”.

Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che hanno scelto Carbone come meta delle loro vacanze, contribuendo a creare un’atmosfera vivace e coinvolgente.

Ma le sorprese non finiscono qui. A novembre, Carbone si prepara ad accogliere nuovamente turisti e appassionati in occasione della XVII edizione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco del Serrapotamo. Tre giorni dedicati al prezioso tubero, con stand gastronomici, degustazioni e attività per grandi e piccini.

Nel frattempo, fino all’inizio della manifestazione, il calendario degli eventi di Carbone sarà fitto di appuntamenti, come anticipato nella locandina già diffusa.