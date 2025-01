Torino, il consigliere Silvio Viale alle colleghe: ‘Tornate a fare le casalinghe’

Nuovo ‘caso Viale’ in Consiglio comunale a Torino. Il consigliere dei Radicali +Europa Silvio Viale, già in passato al centro delle polemiche per i suoi modi sopra le righe e per un’inchiesta su presunte molestie, che lo coinvolge nella sua veste di ginecologo, ha nuovamente scatenato la bagarre in Sala Rossa.

Nella seduta di ieri, durante la discussione di un atto sulle donne migranti, come anticipano i quotidiani Stampa e Corriere, si è rivolto ad alcune colleghe, in particolare all’ex compagna di gruppo Elena Apollonio (DemoS), dicendo: “se l’aspetto dell’antipatia personale prevale su quello politico avete sbagliato lavoro, tornate nei vostri quartieri a fare le casalinghe”.

E alla richiesta di scuse da parte della vicepresidente Ludovica Cioria, ha risposto “mia moglie è orgogliosamente casalinga, fare la casalinga non è un titolo di demerito”.

“Non accetto che vengano utilizzate in aula determinate diciture e appellativi rivolte a colleghi e colleghe, come se chi sta qui non avesse titolo a farlo e a parlare, è inaccettabile”, ha detto Cioria, prima di sospendere la seduta.

Per Apollonio “è la violenza nelle parole e nei modi esercitata soprattutto nei confronti delle donne a darci la misura di quanto sessismo e misoginia siano ancora presenti in politica”.

Contro la frase del consigliere si è schierata tutta la maggioranza, con un comunicato di condanna e richiesta di scuse pubbliche sostenuto anche dalle colleghe M5.

“Sentire nel 2025, in un’aula istituzionale, usare parole che mirano a delegittimare il lavoro e i ruoli delle donne, sia che facciano le consigliere nelle istituzioni sia che si occupino di lavori di cura familiare – dicono – è gravissimo e dimostra che tentare di zittire le donne è una pratica ancora in voga”.

ANSA